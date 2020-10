Uncharted, il film: prime immagini per il giovane Nathan Drake di Tom Holland

Dopo una pre-produzione piuttosto travagliata, le riprese del film di Uncharted sono state inaugurate la scorsa primavera. La trasposizione cinematografica del gioco di Naughty Dog vedrà protagonista Nathan Drake, naturalmente, interpretato dal londinese Tom Holland.

È proprio l'attore a condividere la prima foto ufficiale dal set del lungometraggio, indossando le iconiche vesti dell'eroe di Uncharted. La prima prova, quella del look, sembra decisamente superata.

Uncharted: ecco il nostro Nate cinematografico, vi convince?

I lavori sul film di Uncharted erano stati bruscamente interrotti quest'estate, a causa della pandemia di COVID-19. La pausa per Tom Holland e per gli altri membri del cast è appena terminata e la star di Avengers - volto iconico di Peter Parker, alias Spider-Man - può finalmente svelarci il look del suo Nathan Drake. Dopo aver sfoggiato una nuova acconciatura, l'attore britannico ha condiviso su Instagram una delle prime immagini ufficiali tratte dal set: "Piacere di conoscervi, sono Nate".

La prima impressione è quella vedere un'autentica versione ringiovanita del Nathan Drake videoludico, con Holland che incarna perfettamente l'aspetto e lo stile del personaggio. Ricordiamo, del resto, che l'attore 24enne potrebbe essere protagonista di una storia inedita, probabilmente un prequel che racconterà le origini di Nate e del suo mentore Victor Sullivan - qui interpretato da Mark Wahlberg (The Departed, The Fighter).

Holland e gli altri attori hanno inoltre ricevuto una visita a dir poco speciale: è Nolan North, doppiatore e interprete di Nathan Drake nei giochi di Naughty Dog. Il buon North ha pubblicato altre immagini provenienti dal set, tra cui una foto che lo ritrae al fianco della sua giovane controparte.

Oltre al duo formato da Holland e Wahlberg, il cast della pellicola vedrà anche la partecipazione di Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle; lo stesso Banderas aveva dovuto abbandonare temporaneamente le riprese lo scorso agosto, dopo essere risultato positivo al COVID-19. Il lungometraggio sarà diretto da Ruben Fleischer, regista di Zombieland (2009) e del film dedicato a Venom (2018).

Il debutto nelle sale cinematografiche è previsto per il 16 luglio 2021, salvo eventuali ritardi.