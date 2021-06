God of War: Ragnarok rinviato all'anno prossimo, uscirà anche su PS4

Arriva una cattiva notizia che, tuttavia, non desta troppe sorprese: la finestra di lancio del nuovo God of War è stata spostata al 2022. Sottotitolato Ragnarok, il sequel dell'acclamato soft reboot era stato annunciato circa un anno fa e avrebbe visto il suo debutto su PS5 entro la fine del 2021. Santa Monica Studio conferma il nuovo periodo di uscita, mentre dai PlayStation Studios arriva un altro comunicato che potrebbe innescare qualche polemica tra i giocatori.

God of War: il prossimo capitolo sarà cross-gen

Chi attendeva il reveal completo di God of War: Ragnarok farà bene a mettersi comodo, perché l'attesa sarà più lunga del previsto. Come annunciato dal team di Santa Monica, la release slitta al prossimo anno: "Rimaniamo concentrati sulla creazione di un gioco di grande qualità, mantenendo la sicurezza e il benessere del nostro team, dei partner creativi e delle famiglie. Detto questo, abbiamo deciso di spostare la nostra finestra di lancio al 2022".

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

Per i fan di Kratos non finisce qui: Ragnarok non sarà un'esclusiva PlayStation 5, ma approderà anche su PlayStation 4 in veste di titolo cross-gen.

Questa notizia arriva invece dal PlayStation Blog, dov'è stata pubblicata un'intervista a Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios. Parlando delle strategie adottate per le prossime produzioni Sony, Hulst ha sottolineato l'importanza di PS4 e dei suoi numerosi utenti: anche loro, come i fortunati possessori di PS5, metteranno le mani su giochi come Horizon Forbidden West e God of War: Ragnarok. "Se i proprietari di PS4 vogliono giocare a quel gioco, allora possono farlo. Se vogliono continuare a giocare alla versione PS5, quel gioco sarà lì per loro".

In occasione della stessa intervista, Hulst ha confermato che anche Gran Turismo 7 sarà un gioco cross-gen: un autentico dietrofront per Sony, che al momento del reveal aveva descritto il nuovo simulatore di Polyphony Digital come un'esclusiva PS5.