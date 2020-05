PlayStation 5, la presentazione adesso è prevista per il 3 giugno

Secondo le ultime voci che vorticosamente stanno rimbalzando sulla rete Sony avrebbe previsto un evento virtuale di reveal di PlayStation 5 per mercoledì prossimo, 3 giugno. Si parla dell'annuncio della data di rilascio, della presentazione del form factor (ancora avvolto nel mistero, controller a parte) e della pubblicazione di qualche nuovo trailer. Difficilmente ci saranno dettagli precisi sul prezzo, mentre i giochi dovrebbero essere mostrati con dovizia di particolari nei successivi eventi State of Play.

I vari siti si riferiscono alle rivelazioni dei giornalisti Jason Schreier e Takashi Mochizuki di Bloomberg, che confermano una precedente fuga di notizie riportata da Jeff Grubb di VentureBeat, che aveva indicato nel 4 giugno il giorno della presentazione di PS5. Al netto delle differenze di fuso orario tra Giappone e Usa, le due indicazioni coincidono.

Giugno è tradizionalmente un mese di grandi annunci per il mondo dei videogiochi, per via del fatto che a metà mese si svolge l'E3, evento cancellato nel 2020 per via della pandemia da COVID-19 in corso. Ma ciò non toglie che gli appassionati saranno comunque aggiornati a dovere, nonostante la crisi sanitaria stia comportando una serie di rallentamenti nello sviluppo dei giochi next-gen e nell'organizzazione degli eventi.

La rivista Official PlayStation Magazine, nel numero di giugno, indica poi una serie di giochi che vedremo su PS5. Si tratta nella maggior parte dei casi di notizie e annunci precedenti: inoltre, quasi sempre sono titoli multi-piattaforma che arriveranno anche su Xbox Series X. Tra questi, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 6, Chorus, Dragon Age 4, Dying Light 2, Outriders, Path of Exile 2, Rainbow Six Quarantine, Sniper Elite 5, Starfield, The Elder Scrolls VI, The Sims 5, Warframe, Watch Dogs: Legion e WRC 9.