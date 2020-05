Warframe: arriva nuovo aggiornamento Il Vetraio

Il Vetraio (The Glassmaker nella versione originale del gioco) è il protagonista del nuovo episodio di Nightwave: Serie 3, ovvero il sistema di stagioni a rotazione gratuito di Warframe. I giocatori sono chiamati a indagare nella scena del crimine di Nora per rintracciare l'assassino con un metodo contorto di omicidio. Devono progredire attraverso 30 Gradi per ottenere nuove ricompense come la Navicella Nightwave, Potenziamenti, e Personalizzazioni a tema Cephalon per il loro Warframe.

Oltre alla narrativa interrattiva, Nightwave: Serie 3 introduce anche nuovi Atti Giornalieri e Settimanali. "Entrate nella rievocazione del crimine di Nora per assistere al raccappricciante lavoro del Vetraio. Verificate le ombre, cercate gli indizi e seguite la scia dei corpi ''vetrosi'' per risolvere il caso... prima che sia troppo tardi" si legge sul sito ufficiale di Warframe.

Nuove ricompense

Al Grado 5, sblocca la Sugatra Boolean ispirata ai Cephalon

Metti alla prova [Deadly Maneuvers] con il nuovo Potenziamento Magnus al Grado 7

Personalizza il tuo Operatore con l'Auricolare Cogna al Grado 10

Equipaggia [Dizzying Rounds] al Grado 20

Sblocca la Syandana Boolean al Grado 28

Raggiungi il Grado 29 per poter indossare gli Spallacci Frakta

E per i nostri dedicati Tenno, raggiungi il grado 30 per ottenere la ricompensa finale: un'esclusiva Navicella Nightwave

Per i dettagli vi rimandiamo al sito di Warframe.

Nightwave

Nell'immaginario di Warframe, Nightwave è una trasmissione radio pirata ospitata da Nora Night, gli occhi e le orecchie del Sistema Origin. Ogni serie Nightwave si svolge per diverse settimane e racconta una nuova storia. Completare le sfide giornaliere e settimanali - chiamate Atti - sbloccherà ricompense a tempo limitato.

Warframe HomeStream

Nei giorni scorsi si è tenuto anche il Warframe HomeStream, un evento digitale in cui il team di Digital Extremes ha dettagliato i piani futuri per il proprio titolo online. I ragazzi del team hanno descritto le loro sensazioni sul lavoro da casa e mostrato alcuni dei nuovi contenuti di Warframe previsti per il futuro, come Ash Deluxe e Khora Deluxe. Inoltre, sarà necessario un posticipo per il Paradosso Duviri, il nuovo mondo aperto di Warframe che porterà i giocatori in un viaggio surreale dove gli operatori sono cresciuti fino a diventare adulti maturi. Il Paradosso Duviri arriverà nel 2021.

Non perdete la guida con i suggerimenti per iniziare a giocare a Warframe

L'ultimo grande aggiornamento di Warframe è stata l'espansione

Warframe è un articolato gioco multiplayer online con accesso free-to-play basato su un universo che si espande nel corso del tempo. Il team di sviluppo Digital Extremes continua a introdurre nuovi mondi di gioco, caratteristiche di gameplay, Warframe con cui combattere, storie e molti altri contenuti.