F1 2020: arriva il gameplay trailer con Vettel, Leclerc ed Hamilton ancora più realistici. Guardate

Codemasters ha presentato il primo gameplay trailer di F1 2020, il titolo ufficiale della Formula 1 il cui rilascio rimane previsto per il prossimo 10 luglio.

Il trailer presenta anche la Formula 2 che ritorna dopo il suo debutto di successo dell'anno scorso. Ora completamente integrata nella modalità Carriera, la F2 consente ai giocatori di scegliere tra opzioni di sfida complete, a mezza stagione o a tre gare. I giocatori avranno accesso alla stagione F2 2019 al momento del lancio, con la stagione 2020 è in arrivo come aggiornamento gratuito entro la fine dell'anno.

F1 2020 si può adesso pre-ordinare su Amazon. Secondo precedenti annunci, ci sarà la modalità "Il mio Team". Questa nuova, importante modalità di gioco, consente ai giocatori di creare il proprio team di F1 e di prendere posto accanto alla line-up 2020 programmata, con una nuova esperienza di driver-manager. Sarebbe molto interessante, inoltre, una funzionalità che permetta di importare la carriera di F1 2019 nel nuovo gioco.

Oltre alle auto progettate per la stagione 2020, F1 2020 offre ai giocatori la possibilità di correre con alcune delle auto classiche più iconiche della gloriosa storia della F1. Le 16 auto classiche sono:

2010: Red Bull RB6

2008: McLaren MP4 –23

2007: Ferrari F 2007

2006: Renault R26

2004: Ferrari F2004

1998: McLaren MP4-13

1996: Williams FW18

1991: McLaren MP4/6

1992: Williams FW14

1988: McLaren MP4/4

2009: Brawn BGP 001

2003: Williams FW25

2010: Ferrari F10

2010: McLaren MP4-25

1990: Ferrari 641

1990: McLaren MP4/5B

Incluse nella F1 2020 Deluxe Schumacher Edition

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

In questo periodo di quarantena F1 2019 sta mostrando il meglio di sé. Il titolo di Codemasters è migliorato molto nelle ultime edizioni, e simula molto bene la perdita di aderenza della monoposto in funzione della velocità in curva e del degrado dello pneumatico. Con l'impossibilità a svolgere gli eventi di motorsport reali quasi tutti i piloti professionisti si stanno concentrando sul titolo di Codemasters.