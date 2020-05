Fortnite a 90 fps su OnePlus 8 e 8 Pro per la prima volta su smartphone

OnePlus ha annunciato un rapporto di collaborazione con Epic Games per offrire la migliore esperienza di gioco possibile sul celeberrimo sparatutto Fortnite. Nello specifico la partnership consentirà ai possessori di OnePlus 8 (659€ su Amazon) e OnePlus 8 Pro (849€ su Amazon) di giocare al titolo di Epic Games al frame rate di 90fps, garantendo la fluidità maggiore mai ottenuta su Fortnite via smartphone. Il merito non sarà solo di presunte ottimizzazioni su Unreal Engine, ma anche dei display da 90 e 120Hz presenti sui due device.

"OnePlus ed Epic Games hanno creato una delle migliori esperienze di Fortnite su mobile. La OnePlus 8 series offre un’esperienza di gioco fluida, ad altissimo frame-rate – difficile da raggiungere anche dall’attuale generazione di console di gioco", ha dichiarato Pete Lau, Fondatore e CEO di OnePlus. "OnePlus crea i migliori dispositivi per il mobile gaming, grazie al nostro display leader di settore, prestazioni rapide e una user experience progettata pensando ai consumatori che si aspettano altissime performance.

La partnership è stata guidata dal desiderio di Epic Games e OnePlus di portare Fortnite a un livello superiore su Android, richiedendo mesi di sviluppo perché ciò potesse accadere. Il titolo può inoltre essere scaricato (per adesso solo in India, ma arriverà presto su altri mercati) attraverso "One-touch", funzione che rende facile l'installazione dell'app via Game Space.

"L’installazione tramite 'One Touch' semplifica davvero il processo di installazione del software e rimuove l'attrito che di solito si trova su altri dispositivi Android", ha detto Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games. "Questo è un grande passo avanti, e insieme ai miglioramenti delle prestazioni che i team hanno attuato per quanto riguarda i FPS, Fortnite su un dispositivo OnePlus sarà un'esperienza fantastica".

Chi invece possiede uno degli smartphone OnePlus meno recenti, come ad esempio OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T (solo 539€ su Amazon!) e OnePlus 7T Pro (689€ su Amazon) può comunque giocare a Fortnite con un massimo di 60 FPS, non raggiungendo - per limiti chiaramente dovuti all'hardware integrato - le prestazioni degli ultimi arrivati nella famiglia.