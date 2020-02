Battlefield 6 già previsto per PS5 e Xbox Series X

Battlefield V continua a essere aggiornato ed è fresca la notizia dell'arrivo dei nuovi Venti di Guerra. Ma Electronic Arts sta già pensando al futuro della serie e in occasione della pubblicazione dei suoi risultati finanziari ha rivelato che un nuovo capitolo di Battlefield verrà rilasciato nell'anno fiscale 2022.

"Ci aspettiamo che i servizi live continuino a guidare la crescita nell'anno fiscale 2021 e a imprimere un'ulteriore accelerazione nell'anno fiscale 2022, che sarà trainato da un nuovo Battlefield" ha detto Blake Jorgensen, COO e CFO dell'azienda. L'anno fiscale 2022 di Electronic Arts inizierà ad aprile 2021.

Per quanto riguarda l'attualità, Electronic Arts ha presentato entrate del quarto trimestre al di sotto delle stime degli analisti, anche per via della cancellazione del nuovo capitolo di NBA Live e della competizione che sta affrontando Apex Legends nei confronti di Fortnite e PUBG, in questo momento più capaci ad attirare le attenzioni dei giovani giocatori. "Il nostro ampio modello di business riduce la nostra dipendenza dai singoli titoli e ci consente di ottenere risultati finanziari di rilievo per i nostri azionisti e di offrire un flusso costante di titoli di alta qualità per i nostri giocatori" sono le parole di Jorgensen.

Per quanto riguarda l'anno fiscale 2021, con termine a marzo 2021, ci saranno quattro nuovi titoli, al di là dei tipici giochi sportivi di EA Sports. Per Battlefield, invece, come detto, ci sarà da aspettare un po' di più, con la promessa di sfruttare gli hardware delle future console. "Stiamo sperimentando, possiamo fare molto di più e sono assolutamente certo che i nostri progetti next-gen stupiranno i giocatori", ha detto ancora Jorgensen. "La potenza degli hardware di PS5 e Xbox Series X sarà sensibilmente superiore a quella delle console attualmente sul mercato".