Battlefield V: ancora nuovi contenuti per Venti di Guerra

Una cosa è certa: Electronic Arts e DICE continuano a supportare Battlefield V, se è vero che è ormai imminente il rilascio del Capitolo 6 di Venti di Guerra intitolato Nella giungla. Venti di Guerra è il nome che EA usa per indicare che il mondo di Battlefield V è in continua espansione con nuove mappe e nuovi teatri di guerra, e in questo caso ci troviamo all'interno dello scenario della Guerra nel Pacifico.

Il nuovo capitolo si concentra sulla battaglia tra le forze americane e l'esercito imperiale giapponese nella giungla delle Isole Salomone, piena di mangrovie, bunker nascosti, fiumi e paludi. Si tratta di combattimenti corpo a corpo tra le fanterie nel bel mezzo della giungla a cui si aggiunge la battaglia tra i veicoli terrestri e marittimi.

Tramite le ricompense del Capitolo 6 si possono sbloccare tre nuove armi e due gadget tra cui il Type 11 LMG, fucile Model 37, M2 Carabine, M1A1 Bazooka e il Lunge Mine Gadget. Per quanto riguarda le nuove èlite, troviamo lo specialista d'assalto qualificato Misaki Yamashiro, il pilota Steve Fisher e il noto pilota Zero Akira Sakamoto.

La migliore attrezzatura può essere ottenuta scalando i Livelli di Rango e guadagnata semplicemente giocando a Battlefield V quando il Capitolo è attivo. Tra le altre ricompense, Capitolo XP, oggetti di personalizzazione e Livelli di Rango che possono essere vinti attraverso le Sfide settimanali.

Altri dettagli su Battlefield V si trovano nella recensione.