Shadowgun War Games arriverà il 12 febbraio

Trovate tutte le informazioni sul gioco e i video di gameplay in questo articolo .

Shadowgun War Games è uno sparatutto 5 contro 5 che prende elementi dagli sparatutto classici e da quelli con eroi , principale da Overwatch. In Shadowgun War Games ciascun giocatore ha le sue armi e le sue abilità e deve cooperare con gli altri membri del team per riuscire a vincere le partite. La modalità di gioco principale prevede la cattura della bandiera , da classico schema della tradizione degli sparatutto, qui condito dalla presenza degli eroi con abilità specifiche.

Inizialmente previsto genericamente per la prima parte del 2020, Shadowgun War Games ha adesso una data di rilascio più precisa, quella del 12 febbraio . Sarà disponibile sull' App Store e il Google Play Store nel formato free-to-play .

Resta aggiornato sulle ultime offerte

Ricevi comodamente via email le segnalazioni della redazione di Hardware Upgrade sui prodotti tecnologici in offerta più interessanti per te

Registrati

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione.

Leggi la Privacy Policy per maggiori informazioni sulla gestione dei dati personali