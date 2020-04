Assassin's Creed Valhalla arriva su PS5 e Xbox Series X: ecco il primo spettacolare trailer

Dopo aver assistito al reveal della scorsa giornata, Assassin's Creed Valhalla torna a mostrarsi al grande pubblico attraverso il primo trailer CGI. Il filmato appena diffuso da Ubisoft ci presenta il protagonista della nuova avventura e svela la finestra di lancio del gioco: sarà disponibile in tutto il mondo per la fine del 2020 e arriverà su Xbox Series X, PS5, Xbox One, PS4, PC e Stadia.

Assassin's Creed Valhalla: il viaggio di Eivor

Grazie al cinematic trailer abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo ravvicinato all'eroe di Assassin's Creed Valhalla. Nel prossimo capitolo vivremo la storia di Eivor, un predone vichingo cresciuto tra miti e battaglie: il contesto narrativo scelto da Ubisoft è quello degli 'anni bui' dell'Inghilterra, più precisamente nel IX secolo d.C..

"Non vediamo l'ora che i giocatori possano provare l'incredibile avventura vichinga che li attende", ha commentato Ashraf Ismail, direttore creativo di Assassin’s Creed Valhalla. "Vestire i panni di Eivor, sia come predone vichingo che come leader di un clan, aiuterà i giocatori a comprendere i conflitti di questo antico popolo, mentre cercheranno di stabilire un nuovo insediamento nel cuore di una lotta di potere per il controllo dell’Inghilterra".

Il protagonista è costretto ad abbandonare la Norvegia dopo un'incessante serie di guerre. Eivor guiderà il suo clan attraverso il mare del nord con l'intento di raggiungere l'Inghilterra: qui l'Assassino troverà la resistenza dei Sassoni e del Re Aelfred del Wessex, determinati a proteggere le proprie terre dall'invasione pagana. L'eroe vichingo proverà a reclamare il trono d'Inghilterra e "dovrà fare tutto il necessario per far sì che il Valhalla non resti solo un miraggio".

Assalti e insediamenti: le prime novità del gameplay

Come anticipa la stessa Ubisoft, Eivor potrà essere un protagonista maschile o femminile e sarà possibile personalizzare il suo aspetto accedendo aun inedito sistema di personalizzazione: potremo scegliere la pettinatura, i tatuaggi, i colori di guerra e l'equipaggiamento.

Ogni decisione presa durante l'avventura, tra alleanze politiche e battaglie, influenzerà il corso della trama e lo scenario stesso di Assassin's Creed Valhalla.

Sarà importante, a tal proposito, curare la gestione del proprio insediamento, una delle principali novità di questo capitolo. Sarà possibile espandere il proprio avamposto per ottenere potere e sviluppare la propria influenza. Mentre esploreremo la costa con la nostra nave vichinga, inoltre, prenderemo parte ad una serie di assalti per ottenere le risorse e le ricchezze necessarie.

Assassin's Creed Valhalla: tutte le edizioni disponibili

Dal comunicato stampa di Ubisoft scopriamo che Assassin's Creed Valhalla vanterà tre diverse edizioni al momento del lancio. Oltre alle versioni standard del gioco, rilasciate in digitale o in formato retail, il titolo verrà venduto nelle edizioni Gold, Ultimate e Collector's:

Gold Edition : includerà il gioco base e il Season Pass, che introdurrà a sua volta le future espansioni

: includerà il gioco base e il Season Pass, che introdurrà a sua volta le future espansioni Ultimate Edition : includerà il gioco base, il Season Pass e l'Ultimate Pack, offrendo ai giocatori diversi oggetti per la personalizzazione di Eivor; troveremo dunque i pacchetti Dotazione del Berserker, Insediamento del Berserker, il pack Nave lunga del Berserker e un set di rune, con cui miglioreremo armi ed equipaggiamenti

: includerà il gioco base, il Season Pass e l'Ultimate Pack, offrendo ai giocatori diversi oggetti per la personalizzazione di Eivor; troveremo dunque i pacchetti Dotazione del Berserker, Insediamento del Berserker, il pack Nave lunga del Berserker e un set di rune, con cui miglioreremo armi ed equipaggiamenti Collector's Edition: includerà il gioco base, il Season Pass, l'Ultimate Pack e una replica di Eivor e della sua Drakkar (altezza 30cm) realizzata da Ubicollectibles; troviamo inoltre una confezione da collezione, una Steelbook, un certificato di autenticità numerato, una piccola statuetta raffigurante Eivor con il suo corvo (altezza: 5 cm). In aggiunta a questi contenuti, sarà inclusa anche la colonna sonora del gioco.

Mentre la Collector's Edition è un'esclusiva di Ubisoft Store, la Gold e la Ultimate Edition possono essere prenotate anche presso gli altri rivenditori. Il preorder garantirà ai giocatori l'accesso esclusivo alla missione La Via del Berserker, in cui Eivor assisterà un leggendario guerriero alla ricerca della sua personale vendetta.

Ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla verrà lanciato entro la fine del 2020 su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, PC Windows (UPlay e Epic Games Store) e Google Stadia. Resta da vedere se il gioco sarà ottimizzato per Xbox Series X o se funzionerà al lancio in modalità retro-compatibilità, come Cyberpunk 2077, del resto.

Intanto Microsoft ha appena annunciato che terrà un evento il 7 maggio quando in Italia saranno le 17:00 in cui mostrerà per la prima volta alcuni giochi in esecuzione in tempo reale su Xbox Series X. Con ogni probabilità in quell'occasione vedremo il gameplay di Assassin's Creed Valhalla, così come di altri giochi come ad esempio Halo: Infinite.

Si attende a breve un annuncio speculare da parte di Sony PlayStation a proposito di PS5.