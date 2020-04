Cyberpunk 2077 non ottimizzato per Xbox Series X al lancio

Cyberpunk 2077 non sarà disponibile in versione nativa Xbox Series X al lancio della console. Fra le tante funzionalità della nuova console, Microsoft ha parlato anche di Smart Delivery, ovvero la tecnologia che permette di giocare la versione migliore dei giochi in base alla console in possesso dell'utente. Questo vuol dire che i giocatori dovranno acquistare un'unica copia del gioco e poi potranno decidere se giocare su Xbox One o Xbox Series X.

Però, CD Projekt RED non sarà in grado di garantire la versione ottimizzata per Xbox Series X quando la console verrà rilasciata nella prossima stagione natalizia. Inizialmente, dunque, chi acquista il gioco dovrà accontentarsi della retrocompatibilità e far girare la versione per Xbox One sulle nuove Xbox Series X. Oltre a minori prestazioni, dunque, non ci sarà neanche il supporto al Ray Tracing, comunque supportato in hardware dalla Xbox Series X.

Non è chiaro cosa accadrà in casa PlayStation 5. Michal Nowakowski, VP of Business Development di CD Projekt RED, in una conference call ha lasciato intendere che questa decisione dipende dalle scelte di Sony. "PlayStation deve prima affrontare questi problemi. Poi saremo felici di fare un commento, ma non possiamo rispondere prima loro" ha detto. Nella medesima occasione, ha comunicato che ci sarà una versione del gioco ottimizzata per Xbox Series X, e capace di sfruttarne l'hardware, ma che arriverà in un momento successivo al lancio della console. Gli utenti Microsoft potranno scaricare gratuitamente un aggiornamento che porterà il gioco alla versione XSX.

Cyberpunk 2077 è un titolo molto importante anche perché sarà un benchmark tecnologico come lo è stato The Witcher 3 Wild Hunt. Sia in ambito PC che in ambito console sarà un'importante piattaforma di test per misurare le differenze tra le varie piattaforme hardware. CD Projekt RED ha anche confermato che il gioco rimane previsto per il 17 settembre. Nonostante la pandemia di Coronavirus stia costringendo i dipendenti della software house polacca a lavorare da casa, non ci saranno ulteriori ritardi per l'atteso action rpg.

Inoltre, si è parlato di un piano di aggiornamento simile a quello messo in pratica per The Witcher 3 Wild Hunt. Il precedente titolo di CD Projekt RED non solo è stato aggiornato nel corso del tempo con una serie di contenuti gratuiti, ma ci sono state due espansioni a pagamento molto corpose. Un ottimo rapporto qualità/prezzo per una mole di contenuti consistente quanto un nuovo gioco intero. Cyberpunk 2077 "avrà più DLC di The Witcher 3" ha detto Adam Kicinski, CEO della software house. Tra questi, anche la preannunciata componente multiplayer.

