Xbox Series X, svelate tutte le specifiche tecniche ufficiali

Microsoft ha svelato tutte le specifiche tecniche di Xbox Series X, la nuova console che debutterà verso la fine dell'anno, nel periodo natalizio. Dopo averne anticipate alcune poche settimane fa, la casa di Redmond ha tolto i veli sui dettagli più interessanti, spiegando che la nuova console nasce attorno a tre linee guida: potenza, velocità e compatibilità. L'obiettivo è quello di garantire di giocare in 4K a 60 fps, fino a spingersi a 120 fps per i giochi competitivi, meno esigenti dal punto di vista grafico. Risultato centrato, anche se "risoluzione e frame rate sono decisioni creative che è meglio lasciare in mano agli sviluppatori", puntualizza Microsoft.

Per garantire queste prestazioni la console ha un SoC creato insieme ad AMD basato su 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread oppure 3,66 GHz con SMT (Simultaneous Multi-Thread). La GPU, basata su architettura RDNA 2 personalizzata, è capace di raggiungere una potenza di 12 TFlops grazie a 52 Compute Unit (CU) che lavorano a 1825 MHz. Il chip, realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri "migliorato", occupa un'area di 360,45 millimetri quadrati.

L'hardware, come già anticipato, supporta il ray tracing accelerato via hardware per "simulare le proprietà di luce e sonoro in tempo reale in modo più accurato di qualsiasi tecnologia precedente". Per dimostrare le differenze, Microsoft ha pubblicato i seguenti screenshot di Minecraft con ray tracing disattivato e attivato:

Mike Rayner, Technical Director di The Coalition, ha annunciato che il team sta lavorando per ottimizzare Gears 5 per Xbox Series X. La nuova console è in grado di gestire il gioco con tutte le specifiche Ultra impostabili sui PC, incluse le texture e la nebbia volumetrica alla massima risoluzione, nonché un numero di particelle "il 50% superiore a quelle permesse dal dettaglio Ultra su PC". La cutscene di apertura è inoltre riproducibile sulla nuova console in 4K a 60 fps, anziché 30 FPS come su Xbox One X.

Migliorati anche i tempi di caricamento e attivate alcune funzionalità che, sebbene fossero già implementate, dovevano essere disattivate su Xbox One X per oggettivi limiti prestazionali. Tra queste funzionalità le ombre da contatto e le self-shadow di piante ed erba. Sulla nuova console, Gears 5 gira a più di 100 FPS e il team punta ai 120 FPS per le modalità multiplayer. Il tutto ha richiesto poche settimane di lavoro, a riprova della facilità di sviluppo garantito dalla nuova console. Gears 5 ottimizzato per Xbox Series X sarà disponibile al lancio della console e i giocatori su Xbox One avranno il miglioramento gratuitamente sulla nuova console grazie a Smart Delivery.

Il chip è affiancato da 16 GB di memoria GDDR6. L'SSD, come preannunciato, è una soluzione NVMe custom da 1 TB. Il throughput di I/O della console "grezzo" è pari a 2,4 GB/s, ma si raddoppia a 4,8 GB/s grazie a un'unità hardware dedicata alla decompressione dati.

Xbox Series X supporta anche il Machine Learning nei giochi tramite DirectML, parte delle librerie DirectX. DirectML usa l'hardware della console beneficiando di oltre 24 TFLOPS di prestazioni con calcoli FP16 e oltre 97 TOPS (trillion operations per second) di prestazioni integer a 4 bit per far sì che gli NPC, i personaggi non giocanti, risultino più intelligenti, per avere animazioni più reali e migliorare la qualità visiva.

Microsoft parla nel complesso di "Xbox Velocity Architecture", ossia di uno stretto legame tra hardware e software che permetterà di caricare in tempo reale aree ampissime per una fruizione istantanea. Con la potenza a disposizione gli sviluppatori potranno eliminare o minimizzare i tempi di caricamento tra i livelli, ma anche creare sistemi di viaggio rapidissimi tra aree del gioco lontane. Il sistema si basa su quattro componenti: SSD NVMe custom, hardware dedicato alla decompressione, l'API DirectStorage e Sampler Feedback Streaming (SFS).

La tecnologia Quick Resume permetterà di riprendere la partita da dove l'avete interrotta. Poiché molti giocatori si dilettano con tre o quattro giochi al mese di media, Microsoft ha pensato a un modo per consentire di passare tra loro rapidamente. Quick Resume permette di riprendere diversi giochi premendo un tasto, passando istantaneamente all'azione, da dove si era interrotto (anche a distanza di settimane), "per più giochi allo stesso tempo".

Gli stati di gioco saranno salvati direttamente sull'SSD della console, perciò persisteranno anche spegnendo la nuova Xbox, staccandola dalla presa di corrente o dopo un aggiornamento di sistema. La console supporta una scheda di espansione da 1 TB realizzata in collaborazione con Seagate per permettere di ampliare la capacità di archiviazione di Xbox Series X "con la massima velocità e le prestazioni di Xbox Velocity Architecture". È possibile collegare un hard disk esterno tramite connessione USB 3.2, anche se Microsoft sottolinea che per avere le massime prestazioni e tutti i benefici "i giochi ottimizzati dovrebbero essere giocati dall'SSD integrato o da Xbox Series X Storage Expansion Card". La console è dotata di un lettore UHD Blu-Ray 4K.

Microsoft ha lavorato anche sulla latenza. Non solo il nuovo controller, ma anche nuove tecnologie come Dynamic Latency Input (DLI) e la specifica HDMI 2.1 per supportare 120 Hz, Variable Refresh Rate (VRR) e Auto Low Latency Mode (ALLM). ALLM, sugli schermi compatibili, permette di abilitare automaticamente la modalità a latenza più bassa del display quando iniziate a giocare. Questa tecnologia è già disponibile su Xbox One. Microsoft ha lavorato con i principali produttori di TV negli ultimi due anni per assicurare che il parco TV sia pronto alla nuova Xbox Series X.

Per quanto riguarda la compatibilità, Microsoft afferma che sarà possibile giocare migliaia di titoli Xbox One, Xbox 360 e Xbox, godendo al tempo stesso di avvio e caricamento migliori, frame rate più stabili, risoluzioni superiori e qualità dell'immagine più elevata. Il team deputato alla compatibilità sta anche lavorando su nuove tecniche e innovazioni che "miglioreranno ulteriormente" il catalogo esistente dei giochi quando funzioneranno su Xbox Series X". Infine, tutti i vostri giochi Xbox One, gli accessori, i salvataggi e la progressione vi seguiranno nella next-gen. La nuova console permetterà anche il cross-play con l'attuale generazione. Insomma, Xbox Series X si preannuncia una console decisamente interessante. Adesso manca un unico tassello da conoscere: il prezzo.

Specifiche tecniche Xbox Series X