Xbox Series X, un SSD "custom" per far volare la nuova console?

Uno dei componenti chiave della nuova Xbox Series X che Microsoft introdurrà sul mercato quest'anno è senza dubbio l'SSD. In base a quanto rivelato dall'azienda, non solo garantirà tempi di caricamento decisamente contenuti, ma rappresenterà il tassello fondamentale per offrire funzionalità come il Quick Resume o per fungere da memoria RAM virtuale sfruttabile in modo disparato dagli sviluppatori.

Non si tratterà, a quanto pare, di un SSD standard, ma di una soluzione "custom" creata specificatamente per la console. A dirlo è stato Jason Ronald, director of program management per Xbox, in un podcast con Major Nelson. "In realtà abbiamo inserito Quick Resume in Xbox One. Oggi puoi effettivamente fare il Quick Resume dell'ultimo gioco a cui hai giocato, ma con Xbox Series X siamo effettivamente in grado di farlo con più titoli. Sostanzialmente abbiamo portato questa funzionalità al livello successivo".

"Quick Resume è davvero spinto dal nostro SSD custom che è parte di Xbox Series X, il quale ci consente di avere più giochi salvati in ogni momento, permettendomi di saltare istantaneamente tra loro o al loro interno e riprendere esattamente da dove ho lasciato". Quick Resume è però solo una delle funzionalità garantite dall'SSD. L'uso come memoria virtuale permetterà agli sviluppatori di renderizzare scene in modo più efficiente.

"Abbiamo creato una nuova generazione di SSD. Stiamo effettivamente usando l'SSD come RAM virtuale. Vediamo un aumento delle prestazioni superiore a 40 volte rispetto all'attuale generazione", disse Microsoft all'E3 2019. "La combinazione del SoC e dell'SSD sono ciò che vi restituisce un'esperienza totalmente nuova".

In base a precedenti indiscrezioni, la nuova Xbox Serie X monterebbe un SSD basato su un controller Phison, magari progettato insieme a Microsoft per rispondere a determinate esigenze. In termini di specifiche e prestazioni ci sono al momento voci contrastanti. Tweaktown, facendo riferimento a quanto scritto sul profilo LinkedIn da un ingegnere di Phison nei mesi scorsi, ritiene che si tratterà di un SSD senza DRAM, basato su memoria NAND di tipo QLC e un controller Phison PS5019-E19T.

La memoria QLC dovrebbe assicurare il contenimento del prezzo, mentre il controller permetterebbe di supportare una capacità di 2 TB e garantire prestazioni in lettura e scrittura sequenziale rispettivamente fino a 3,75 GB/s e 3 GB/s. Le prestazioni in lettura e scrittura casuale invece si attesterebbero a 440.000 IOPS e 500.000 IOPS.

Prestazioni notevoli, in linea con quella degli SSD PCI Express 4.0 attuali e 36 volte maggiori dell'hard disk di Xbox One da 5400 RPM. Un incremento simile a quello indicato da Microsoft. Il sito Digitimes si è però spinto a indicare prestazioni il doppio superiori in lettura sequenziale, fino a 7 GB/s. Si tratta di un valore possibile, in quanto nella seconda metà dell'anno sono in arrivo su PC SSD NVMe capaci di raggiungere tali velocità.

Non resta che attendere i prossimi appuntamenti di Microsoft per saperne di più. Saltata la GDC di San Francisco, la casa di Redmond terrà due eventi in live streaming domani e dopodomani, a partire dalle 18:00. In seguito si terrà sicuramente un altro evento online, i cui dettagli saranno annunciati nel prossimo futuro, a sostituzione dell'E3 2020 saltato nei giorni scorsi a causa del Coronavirus.