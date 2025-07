AMD FSR 4 arriverà su PS5 Pro nel 2026: grafica migliorata grazie all'upscaling AI

AMD FSR 4 è una tecnologia in cui Sony ha messo lo zampino, e che il progettista capo di PlayStation Mark Cerny aveva anticipato che sarebbe arrivata su PS5 Pro. In queste ore, tuttavia, sono emersi ulteriori dettagli, tramite un'intervista dello stesso Cerny su Tom's Guide.

FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) sbarcherà su PlayStation 5 Pro nel 2026, in una versione identica a quella già disponibile su PC, senza alcun compromesso funzionale o tecnico.

FSR 4 andrà a sostituire il PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), attualmente integrato sulla console ammiraglia di Sony, offrendo una qualità d'immagine superiore e prestazioni migliorate.

Entrambe le tecnologie sono nate dal progetto congiunto Project Amethyst, avviato nel 2023 (ma annunciato un anno più tardi) da Sony e AMD con l'obiettivo di migliorare la resa grafica in tempo reale attraverso tecniche di upscaling basate su modelli di apprendimento automatico e reti neurali convoluzionali.

Secondo quanto dichiarato da Mark Cerny e da Jack Huynh, responsabile delle linea Radeon per AMD, FSR 4 è una versione evoluta di PSSR, sviluppata partendo dalla stessa base progettuale ma in grado di offrire un salto qualitativo tale da preferirlo a una soluzione maggiormente proprietaria. Sony, inizialmente convinta che PSSR sarebbe rimasto lo standard per tutta la vita utile della console, si è detta sorpresa dei risultati raggiunti in meno di un anno.

L'adozione di FSR 4 su PS5 Pro avverrà tramite aggiornamento gratuito. Il nuovo algoritmo è pienamente compatibile con l'architettura RDNA 3 custom della console, che già incorpora alcune funzionalità simili a quelle viste con RDNA 4 su PC.

Il lavoro congiunto tra AMD e Sony ha avuto ricadute anche in ambito PC: l'esperienza maturata con Project Amethyst verrà integrata nella futura architettura grafica RDNA 5/UDNA di AMD, estendendo i benefici dell'upscaling AI anche alle schede video di prossima generazione.

Importante sottolineare che FSR 4 non sarà disponibile sulla PS5 standard. Quest'ultima, basata principalmente su architettura RDNA 2, non possiede le unità AI necessarie per supportare algoritmi avanzati come PSSR o FSR 4. La scelta di puntare su soluzioni software per estendere la vita della PS5 Pro si inserisce in una tendenza più ampia dell'industria, che privilegia sempre più l'ottimizzazione rispetto al mero aumento della potenza hardware.

Il nuovo sistema di upscaling rappresenta anche un vantaggio per gli sviluppatori, grazie a un'implementazione semplificata ("drop-in") che facilita l'adozione nei giochi, e contribuisce a migliorare frame rate e nitidezza visiva senza sacrificare prestazioni.