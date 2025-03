AMD FSR 4 arriverà su PlayStation 5 Pro: la conferma da Mike Cerny di Sony

Come abbiamo appreso la scorsa settimana, la quarta iterazione dell'upscaler di AMD, FSR 4, è stata co-sviluppata con Sony. Naturalmente, questo ha fatto pensare che la nuova tecnologia arrivasse anche su PS5, così a pochi giorni di distanza Mike Cerny, ingegnere capo di PlayStation, ha confermato che le due società sono al lavoro per implementare FSR 4 anche sull'ammiraglia di Sony nella sua variante Pro.

In una recente intervista con Eurogamer, Cerny ha confermato che FSR 4 rappresenta il passo successivo per PSSR (PlayStation Super Resolution), ovvero l'implementazione dello scaler sviluppata per la console. Tuttavia, per il momento, non è stata condivisa una finestra di rilascio per l'aggiornamento.

Come ha spiegato Cerny, attualmente FSR 4 è disponibile solo sulle schede video basate sull'architettura RDNA 4, ovvero le nuove Radeon RX 9070 ed RX 9070 XT – qui la nostra recensione.

Si tratta di GPU di fascia medio-alta con potenze ben superiori al chip di PS5 Pro basato su RDNA 2. Tuttavia, Cerny assicura che le capacità computazionali dell'ammiraglia potenziata siano sufficienti a soddisfare le esigenze in ambito console attraverso quella che definisce una "reimplementazione". In sostanza, FSR 4 non verrà portato su PS5 Pro al pari della variante PC, ma verrà piuttosto "riadattato" alla console.

"RDNA 4 e l'hardware in PS5 Pro sono progetti completamente separati, motivo per cui parlo in termini di 'reimplementazione' su PS5 Pro quando parlo della nuova rete di upscaling utilizzata in FSR 4. Non vedo l'ora di vedere un futuro con funzionalità hardware co-sviluppate per l'apprendimento automatico che aumenteranno notevolmente l'interoperabilità."

In ogni caso, Cerny ha anche anticipato che la collaborazione nell'ambito del progetto Amethyst non si fermerà. Stando alle parole dell'ingegnere, pare che le due società stiano già sperimentando le tecnologie che caratterizzeranno l'offerta della prossima generazione di console.

"L'obiettivo a lungo termine è lavorare insieme per creare un'architettura hardware ideale per il machine learning, qualcosa in grado di elaborare le reti neurali necessarie per la grafica di gioco ad alta velocità. PS5 Pro è stata una meravigliosa esperienza di apprendimento per noi qui a SIE e, naturalmente, AMD ha un'incredibile quantità di conoscenze dalla sua roadmap RDNA multi-generazione. Di nuovo, ha senso unire queste competenze".