The Elder Scrolls Online: il pacchetto Fallen Banners è ora disponibile su PC e Mac

Il mondo di The Elder Scrolls Online (ESO) continua a espandersi con l'introduzione del nuovo pacchetto Fallen Banners, ora disponibile su PC e Mac.

L'add-on porta con sé due nuovi dungeon PvE: Exiled Redoubt e Lep Seclusa. Ciascuno di essi offre una storia unica, personaggi affascinanti, sfide impegnative ed epiche boss fight. I giocatori possono affrontare queste sfide in gruppi di quattro. Al via anche il test della campagna di Cyrodiil Champions PvP, disponibile fino a fine marzo, e l'evento Guild Celebration che celebra il decimo compleanno dell'MMORPG di Zenimax Online Studios.

ESO: arrivano i dungeon di Fallen Banners e l'aggiornamento 45

Partiamo dalla premessa che per accedere ai contenuti di Fallen Banners è necessario un abbonamento a ESO Plus, almeno al lancio. Bethesda ha infatti promesso che nel corso dell'anno saranno disponibili altre opzioni per affrontare le sfide dei nuovi dungeon. Il pacchetto è già disponibile su PC e Mac e arriverà su console (PlayStation e Xbox) il 26 marzo.

In parallelo con l'arrivo di Fallen Banners, Bethesda ha rilasciato l'aggiornamento 45 del gioco base, che include una serie di miglioramenti significativi. La veste grafica delle zone iniziali è stata aggiornata con texture e modelli più dettagliati, al fine di offrire un'esperienza visiva più coerente con gli standard attuali del gioco. L'update introduce altri miglioramenti generali, tra cui l'aumento della velocità iniziale delle cavalcature, la rimozione degli slot per le stelle di Craft Champion e una maggiore visibilità dei doni della Mundus Stone.

Questo mese i giocatori di ESO potranno anche partecipare al test della campagna di Cyrodiil Champions PvP, disponibile dal 24 al 31 marzo. Sarà possibile scegliere tra sette classi con abilità, attributi e oggetti predefiniti, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e la stabilità del mondo aperto PvP. I feedback dei giocatori saranno cruciali "per plasmare il futuro di Cyrodiil PvP", spiega Bethesda, rimandando a un Q&A con gli sviluppatori per ulteriori dettagli sul test.

Il publisher ci ricorda anche del 10° anniversario di The Elder Scrolls Online. Per l'occasione, viene reso disponibile l'evento Guild Celebration, che include un Guild Summit e ricompense speciali per tutti i giocatori. Ricordiamo che il prossimo 10 aprile si terrà l'ESO Direct, showcase digitale in cui il team di Zenimax svelerà importanti novità sul futuro del suo MMO.