The Elder Scrolls Online, un Direct per il 10 aprile: grandi novità in arrivo

Bethesda ha programmato uno showcase digitale dedicato a The Elder Scrolls Online per il 10 aprile, durante il quale verranno rivelate importanti novità sul futuro del popolare MMORPG. La casa produttrice promette un 2025 "fondamentale" per il titolo.

Attraverso i suoi canali social, Bethesda ha recentemente annunciato un importante appuntamento per tutti gli appassionati di The Elder Scrolls Online.

Il prossimo 10 aprile si terrà infatti un evento Direct interamente dedicato al popolare MMORPG, durante il quale verranno svelati i piani futuri per il titolo. I fan azzardano le prime ipotesi, tra nuove espansioni e feature molto richieste come il cross-play.

Bethesda: il 2025 "sarà un anno molto importante per ESO"

"Segnatevi la data sul calendario: 'ESO Direct', 10 aprile 2025. Restate sintonizzati per annunci e aggiornamenti entusiasmanti. Non vorrete perdervelo!", è stato svelato così, su X, il Direct dedicato a The Elder Scrolls Online. Sebbene l'orario esatto dell'evento non sia stato ancora comunicato, Bethesda ha voluto sottolineare l'importanza di questo appuntamento definendo il 2025 come "un anno importante" per l'MMO ambientato nell'universo dell'iconico GdR fantasy.

Mark your calendar:

🗓️ ESO Direct 🗓️

April 10, 2025

Stay tuned for exciting announcements and updates. You won't want to miss this!#ESODirect2025 — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) February 18, 2025

Gli sviluppatori sembrano determinati a mantenere vivo l'interesse della community attraverso significativi cambiamenti. Alla fine dello scorso anno, Bethesda aveva anticipato un cambio di strategia per quanto riguarda i contenuti futuri: il team ha deciso di abbandonare il modello basato su grandi espansioni annuali a favore di aggiornamenti più frequenti, ma di dimensioni ridotte.

L'ultima grande espansione, Gold Road, è stata rilasciata a giugno 2024, quindi è plausibile che durante il Direct di aprile verrà presentato un nuovo add-on, seppur probabilmente di portata minore rispetto alle precedenti espansioni. Non è da escludere che vengano anche annunciate revisioni sostanziali ad alcune meccaniche di gioco o, per l'appunto, funzionalità inedite particolarmente desiderate, prima fra tutte il supporto al cross-play.

Ad ogni modo, la community dell'MMO attende con trepidazione il Direct, nella speranza che questo evento possa rappresentare un punto di svolta per un gioco che, nonostante gli anni, continua ad avere un seguito considerevole. Ricordiamo che The Elder Scrolls Online è stato rilasciato originariamente il 4 aprile 2014, su PC e macOS; il debutto su console è avvenuto un anno dopo (giugno 2015) con il rilascio delle versioni PS5 e Xbox One.