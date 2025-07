Kojima Productions e Romero Games sarebbero stati colpiti dai tagli di Microsoft, a rischio il misterioso OD

Romero Games avrebbe perso il finanziamento per il suo nuovo sparatutto a seguito dei tagli di Microsoft. Voci di corridoio suggeriscono che anche OD di Kojima Productions non sia più legato a Xbox

Il settore videoludico affronta nuove turbolenze: la recente ondata di licenziamenti e cancellazioni da parte di Microsoft ha colpito Romero Games e, secondo indiscrezioni, anche Kojima Productions. L'effetto domino dell'operazione di ristrutturazione si fa sentire anche tra gli studi di fama internazionale.

Sin dall'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft sta operando una profonda ristrutturazione interna della sua divisione gaming che, nelle scorse ore, si è nuovamente tradotta in un round di licenziamenti, chiusure di alcuni studi minori e cancellazioni di progetti in sviluppo.

Romero Games, lo studio fondato dal celebre game designer John Romero e guidato da Brenda Romero, ha annunciato la perdita del finanziamento per il proprio prossimo progetto: uno sparatutto basato su una proprietà intellettuale originale non ancora annunciato, sviluppato in Unreal Engine 5.

Il team, con sede a Galway, Irlanda, ha reso noto che la cancellazione è avvenuta per decisione del publisher, la cui identità non è stata ufficialmente confermata ma che, secondo diversi indizi, sarebbe Microsoft. L'artista Christoph Redl, ex membro del team, ha infatti riferito di essere stato licenziato "a causa dei recenti tagli in Xbox".

In una dichiarazione diffusa sui social, Brenda Romero ha espresso amarezza per la decisione, precisando che non riflette in alcun modo il valore del lavoro svolto né la qualità del gioco. "Abbiamo rispettato ogni scadenza, superato ogni verifica interna con ottimi risultati. Siamo fieri del lavoro del team, il migliore con cui abbiamo mai collaborato", ha dichiarato. John Romero ha aggiunto: "Mi dispiace dire che anche il nostro studio e il nostro gioco sono stati colpiti".

Parallelamente, voci non confermate parlano di un possibile allontanamento di Hideo Kojima da Microsoft. Secondo l'utente di ResetEra Kindekuma, il contratto di pubblicazione del misterioso progetto OD, sviluppato da Kojima Productions, sarebbe stato rescisso.

A conferma indiretta è intervenuto un altro insider, Delaney, che ha riferito di aver sentito la stessa cosa "da tempo". Kojima Productions, che detiene i diritti dell'IP, sarebbe quindi alla ricerca di un nuovo editore. Le informazioni, tuttavia, restano prive di conferme ufficiali, anche se la prolungata assenza di aggiornamenti sul progetto OD ha già alimentato molte speculazioni.

Il contesto in cui emergono queste notizie è quello di una massiccia ristrutturazione da parte di Microsoft, che ha portato al licenziamento di migliaia di dipendenti e alla chiusura o cancellazione di diversi progetti: Everwild di Rare, il reboot di Perfect Dark a cura di The Initiative e un MMORPG non annunciato sviluppato da Zenimax Online Studios. Anche personalità di spicco hanno lasciato le rispettive posizioni: Matt Firor ha abbandonato la guida di Zenimax Online, mentre Gregg Mayles, veterano di Rare, avrebbe lasciato lo studio dopo oltre 35 anni di carriera.