Hideo Kojima mostra OD, un misterioso gioco per Xbox che 'rivoluzionerà l'esperienza'

Hideo Kojima, director e fondatore di Kojima Production, ha svelato una nuova intrigante IP sulla quale sta lavorando parallelamente a Death Stranding 2: OD. In questo caso, il gioco si presenta come un'esclusiva Microsoft, data la collaborazione con Xbox Game Studios, ma le informazioni sono davvero poche.

Come si può notare dal trailer, in realtà non viene mostrato quasi nulla se non un cast di altissimo livello durante una sessione di motion capture. A tal proposito, compaiono i volti di Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier, ma il creator ha già anticipato che altre importanti figure della scena cinematografica saranno coinvolte.

Sappiamo, infatti, che anche Jordan Peele ha un ruolo nel gioco e non è da escludere un ritorno di Guillermo del Toro. Il regista ha già lavorato con Kojima nell'ambito di P.T., la demo pubblicata su PS4 del remake di Silent Hill mai più rilasciato – in realtà anche la demo è stata rimossa dal PlayStation Store.

D'altronde il gioco è un horror e sarà una fusione tra due media: cinema e videogiochi. "È un gioco, non fraintendetemi, ma è anche un film e allo stesso tempo una nuova forma di media".

Il connubio di cinema e videogiochi è un concetto già ampiamente consolidato, basti pensare ai titoli di QuanticDream che hanno sdoganato questa concezione di videogioco. Tuttavia, le dichiarazioni di Kojima sembrano andare oltre questa visione.

"Stiamo lavorando con Xbox Game Studios e la loro tecnologia di cloud gaming per affrontare la sfida di creare uno stile di gioco davvero unico, coinvolgente e totalmente nuovo, o meglio, una nuova formula di media".

Stando alle parole di Microsoft, OD è "un gioco che esplora le soglie della paura, sfumando i confini tra videogiochi e film". Al momento manca ancora una data d'uscita e qualsiasi altra informazione in merito al gioco, ragioni per cui l'attesa sarà senz'altro lunga.