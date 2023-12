DooM compie 30 anni e John Romero rilascia Sigil II

Il 10 dicembre 1993 id Software rilasciava la versione originale di DooM. La prima missione shareware di quello che sarà il punto di riferimento per gli sparatutto in prima persona per molto tempo rimane ancora oggi uno dei giochi per PC in assoluto più distribuiti. La versione a pagamento di DooM su Steam, inoltre, viene venduta ancora oggi, a 30 anni dal rilascio della versione originale.

DooM è ancora più di questo: non solo ha reso quello degli FPS un genere trainante per tutto il mondo dei videogiochi, ma è diventato un prodotto di massa, ormai appartenente alla cultura popolare. In anni più recenti, con l'acquisizione di id Software da parte di Bethesda Softworks, abbiamo assistito a un rimodernamento di quelle meccaniche di gioco, prima con DooM (2016) e poi con DooM Eternal.

Tra le altre cose, DooM ha reso il PC una piattaforma per i videogiochi, visto che prima era considerato soprattutto un modo per lavorare. Motivi per cui la ricorrenza del trentesimo anniversario dal rilascio della versione originale è sicuramente speciale. E questo viene confermato anche da John Romero, uno degli autori di quell'indimenticabile gioco (insieme a Tom Hall e ad Adrian Carmack), che ha scelto proprio il fine settimana per rilasciare il suo Sigil II, il sesto episodio non ufficiale dello stesso DooM.

I file WAD per aggiungere il primo Sigil e Sigil II sono disponibili gratuitamente, ma chi volesse supportare il lavoro di Romero può acquistare la colonna sonora originale di Sigil, composta da Buckethead e THOR, così come altri oggetti di merchandise.