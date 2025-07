Mecha Break: lo shooter gratuito tra robot giganti fa il botto su Steam

Dopo anni di tentativi non pienamente riusciti, il genere dei "robot shooter" torna sotto i riflettori con Mecha Break, nuovo titolo sviluppato da Amazing Seasun e lanciato ufficialmente su Steam con la formula free-to-play. L’obiettivo è chiaro: conquistare uno spazio duraturo laddove altri titoli, come Hawken e Titanfall 2, per quanto apprezzati da una parte della community, hanno fallito.

Fin dai primi minuti di apertura dei server, i numeri hanno lasciato intendere un forte interesse da parte del pubblico. Il titolo ha raggiunto un picco di 97.006 giocatori simultanei, avvicinandosi rapidamente alla soglia dei 100.000. Un risultato che conferma la curiosità degli utenti verso un gameplay che promette combattimenti tra mech ad alta mobilità, combinando elementi da hero shooter e simulatore tattico.

Mecha Break propone un’offerta variegata, che spazia tra modalità competitive 3v3 e 6v6 fino a un'interpretazione originale del formato extraction shooter, arricchita da una forte componente personalizzabile.

I giocatori possono personalizzare a fondo i propri Striker – ovvero gli enormi robot pilotabili – e la propria base operativa, dove accumulare e mostrare gli oggetti ottenuti in battaglia. Attualmente, il gioco offre 15 Striker e 10 mappe, accompagnati da un comparto narrativo che arricchisce l’immersione e la coerenza dell’universo di gioco.

Il lancio del titolo ha coinciso con l’avvio della cosiddetta "Stagione 0", introdotta per guidare i nuovi utenti tra le varie dinamiche di gioco. Le ricompense includono la skin esclusiva "S.H.A.D.O.W." e la valuta di gioco "Mission Token", ottenibili completando obiettivi giornalieri e settimanali. Il sistema segue le logiche ormai standard dei titoli free-to-play con progressione continua e incentivi al login quotidiano.

Tuttavia, non mancano le criticità. Le recensioni su Steam, seppur ancora in numero limitato, mostrano una certa freddezza da parte degli utenti, con un indice di approvazione del 58%. Le principali critiche sono rivolte al sistema di microtransazioni, ritenuto da alcuni troppo aggressivo. Alcuni oggetti estetici risultano particolarmente costosi, con prezzi che in alcuni casi superano quelli di un videogioco completo.

La sfida per Amazing Seasun sarà quindi duplice: da un lato, capitalizzare l’interesse iniziale per consolidare una community attiva e fedele; dall’altro, rivedere l’equilibrio tra monetizzazione e accessibilità, per evitare che l’aspetto economico penalizzi l’esperienza di gioco. L’attenzione al gameplay e alla personalizzazione potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo, ma solo il tempo dirà se Mecha Break saprà imporsi come il titolo di riferimento in un genere che cerca ancora il suo posto nel panorama videoludico mainstream.