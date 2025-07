È il momento di Switch 2 su Amazon: la nuova console Nintendo è disponibile con Joy-Con magnetici e supporto 4K

La nuova console Nintendo è disponibile su Amazon: Switch 2 introduce un design rinnovato, controller aggiornati e una potenza hardware che consente gameplay in 4K, supporto a GameChat e retrocompatibilità con i giochi Switch. Prezzo fissato a 469,90€

Amazon ha reso di nuovo disponibile all'acquisto Nintendo Switch 2, nuova generazione della console ibrida che punta tutto su prestazioni migliorate, nuove funzionalità e un design aggiornato. Il prezzo è fissato a 469,90€.

Switch 2 adotta un display LCD da 7,9 pollici con risoluzione nativa 1080p, offrendo così una qualità visiva superiore rispetto al modello precedente. Quando collegata a una TV compatibile, la console è in grado di spingersi fino a 4K con frame rate che possono raggiungere i 120 fps, a seconda del gioco.

I nuovi controller Joy-Con 2 si agganciano alla console tramite connettori magnetici e introducono una modalità di controllo che li trasforma in mouse virtuali per i giochi che lo supportano. Sul Joy-Con destro è inoltre presente il pulsante C che attiva GameChat, sistema che consente la chat vocale fino a 12 utenti grazie al microfono integrato nella console.

Switch 2 è retrocompatibile con la quasi totalità dei titoli per Switch e integra una memoria interna da 256 GB, espandibile tramite microSD Express. Completano la dotazione un nuovo stand regolabile, due porte USB-C e un sistema audio con suono 3D spaziale.

Un upgrade importante che amplia le possibilità d'uso senza rinunciare alla flessibilità che ha reso iconica la piattaforma Nintendo. Per chi vuole acquistarla con le massime garanzie, il link diretto all'offerta Amazon è disponibile qui sotto: