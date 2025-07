Molestie sessuali e violenza psicologica: condannati i tre ex dirigenti Ubisoft

Un tribunale francese ha condannato tre ex dirigenti di Ubisoft a pene detentive per il loro ruolo in una cultura aziendale tossica e casi di molestie. Tra loro anche Thomas Francois, riconosciuto colpevole di tentato abuso sessuale

Alla fine, è arrivata la condanna per i tre ex dirigenti di Ubisoft accusati di molestie sessuali, violenza psicologica e, più in generale, una gestione tossica dell'ambiente di lavoro. Tutti e tre sono stati condannati a pene detentive a seguito delle testimonianze emerse alcune settimane fa.

Tra i condannati figura Thomas Francois, ex vicepresidente editoriale, riconosciuto colpevole anche di tentato abuso sessuale. Come riportato da Engadget, Francois ha ricevuto una condanna sospesa a tre anni, con l'accusa di aver ripetutamente molestato colleghi in ambito lavorativo.

Anche altri ex dirigenti, tra cui l’ex direttore creativo Serge Hascoet e l’ex game director Guillaume Patrux, sono stati condannati a pene sospese più brevi e al pagamento di ammende fino a 35.000 dollari.

Queste sentenze giungono a diversi anni dalle prime denunce anonime circolate online che descrivevano un ambiente lavorativo opprimente all’interno della multinazionale. Ubisoft avviò in seguito un’indagine interna, ma la società è stata più volte criticata per come ha gestito le segnalazioni dei suoi dipendenti.

L’avvocata delle vittime, Maude Beckers, ha commentato favorevolmente il verdetto, definendolo un segnale importante: "È una buona decisione per oggi e per il futuro. Per tutte le aziende significa che, in presenza di una gestione tossica, i dirigenti devono essere ritenuti responsabili e i datori di lavoro non possono più ignorare [queste situazioni, ndr]".