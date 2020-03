Xbox Series X: ecco com'è il nuovo controller

Il controller Xbox negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento all'interno del segmento delle periferiche di gioco. Non solo gli sviluppatori lo prendono a modello, ma si tratta di uno dei gamepad più acquistati e amati dai giocatori. È naturale che ci sia molta curiosità intorno alla versione rinnovata che troveremo in abbinamento a Xbox Series X.

Microsoft lo ha presentato ufficialmente, svelandone un bel po' di dettagli. Fondamentalmente, Xbox Series X si basa sulla velocità, la compatibilità tra generazioni e il potere di creare esperienze più profonde, si legge su Xbox Wire. Il team Xbox ha tenuto in considerazione questi fattori quando ha progettato il nuovo controller, ma allo stesso tempo ha voluto assicurarsi di cambiare solo lo stretto necessario.

Secondo Xbox Wire, il nuovo controller si caratterizzerà per migliore ergonomia per una più ampia gamma di persone, migliore connettività tra dispositivi, condivisione più semplice e latenza ridotta. "Essere più inclusivi fa parte del processo di progettazione fin dall'inizio" ha detto Ryan Whitaker, Senior Designer per Xbox. "Ascoltando i giocatori e osservando come giocano le persone di ogni estrazione e abilità, continuiamo a imparare di più e a trovare aree che possiamo migliorare".

Whitaker afferma che la principale preoccupazione è stata quella di adattare il controller Xbox alle mani di dimensioni più piccole, prendendo a riferimento le mani di un bambino di 8 anni. Allo scopo il team Xbox ha arrotondato i pulsanti dorsali, ha ridotto le parti vicine ai grilletti e ha reso leggermente più scolpita la superficie delle impugnature in modo da facilitare la presa.

Un motivo fatto da nuove trame e finiture è stato aggiunto sia sui dorsali che sui grilletti, allo scopo di migliorare la presa e le prestazioni in-game. Soluzioni del genere erano già state applicate sui controller in versione speciale e limitata, mentre adesso si trovano anche sulla periferica standard. Il D-pad, i dorsali e i grilletti ora si caratterizzano per una finitura opaca per mantenere una sensazione uniforme, anche se le mani sono bagnate.

"Il nuovo D-pad ha lo scopo di migliorare le prestazioni e l'accessibilità" dice ancora Whitaker. Per alcuni giochi (come i picchiaduro) avere le frecce direzionali nitide è fondamentale. Per questo motivo, Xbox One Elite Controller permette di scegliere il proprio D-pad preferito, proprio perché ogni giocatore può avere un'impostazione preferita. Whitaker rivela che il team Xbox si è basato su ciò che ha imparato dall'Elite Controller e ha osservato come i giocatori usano il D-pad: quindi, ha fatto una commistione tra i due tipi di informazioni ricevuti.

I pulsanti del nuovo D-pad sono leggermente più incavati per accogliere meglio le dita al loro interno e i loro angoli sono tagliati in modo da offrire una buona dose di leva per ogni pressione. "I giocatori noteranno subito un miglioramento delle prestazioni" dice Whitaker.

Molto importante è la compatibilità con una moltitudine di dispositivi, Xbox a parte. Il nuovo controller, quindi, funzionerà, innanzitutto sia con Xbox Series X che con Xbox One tramite il classico protocollo proprietario Xbox Wireless Radio. Allo stesso tempo sarà compatibile con PC, Android e iOS tramite il protocollo Bluetooth Low Energy (BTLE). Sarà presente anche la porta USB-C che permetterà di caricare rapidamente il controller.

Inoltre, il nuovo controller si avvarrà di una maggiore frequenza di comunicazioni con il sistema, al fine di ridurre la latenza. Rientra nel concetto che Microsoft con la nuova console sta identificando con il nome di Dynamic Latency Input (DLI), ovvero una serie di miglioramenti a livello di sistema che include una tecnologia specifica nella console e che riguarda anche la connessione HDMI al televisore.

In sostanza, le informazioni vengono inviate più frequentemente dal controller e abbinate ai frame corretti per come vengono visualizzati sullo schermo. Il risultato dovrebbe essere quello di guadagnare preziosi millesimi di secondo in ogni fase di gioco, riproducendo più fedelmente e in maniera più reattiva le azioni del giocatore sullo schermo.

Continuerà a essere possibile collegare delle cuffie (o altri accessori compatibili) con un jack audio da 3,5 mm perché la porta audio manterrà la sua posizione nella parte bassa del controller. In più, è stato aggiunto un pulsante Condividi molto simile a quello presente sul DualShock 4 di PlayStation 4. "Catturare e condividere momenti epici o meritevoli fa parte dell'esperienza di gioco e dovrebbe essere il più rapido e discreto possibile" sostiene Whitaker. "L'inserimento di un pulsante Condividi è il modo migliore per acquisire e condividere istantaneamente". Il pulsante serve a condividere velocemente sulle piattaforme social o direttamente con gli amici.