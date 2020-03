Un contenuto in regalo per i giocatori di Path of Exile

Anche Grinding Gear Games scende in campo contro il COVID-19 con un regalo ai propri utenti di Path of Exile. Sul sito del gioco della software house neo zelandese è apparso il seguente comunicato:

Questo è un momento stressante per molti di noi nel mondo e vogliamo portare un po’ di luce offrendo un Thaumaturgy Mystery Box! Per riscattare il Thaumaturgy Mystery Box gratuito devi solo aprire il negozio del gioco! La Mystery Box verrà automaticamente aggiunta al tuo account. Visitare il negozio dal sito non attiva il regalo, è necessario accedere all’interno del client di gioco.

L’azienda specifica anche che per avere diritto al Box bisogna avere un account di gioco creato prima del 23 Marzo 2020 ed è possibile ottenere un solo Box per account. L’offerta è disponibile per PC, PS4 ed Xbox One. L’offerta è valida per una settimana.