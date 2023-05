Dragon's Dogma 2, Street Fighter 6 e Resident Evil 4 VR Mode: ecco i nuovi trailer

Dragon's Dogma 2 è stato annunciato all'inizio della celebrazione del “Dragon’s Dogma 10th Anniversary” e questo nuovo trailer offre ai fan un primo sguardo al mondo fantasy ricco di dettagli e profondamente esplorabile creato utilizzando la fisica immersiva, l'IA dei personaggi e le ultime novità grafiche del RE ENGINE di Capcom. Il trailer ha anche introdotto alcuni dei personaggi chiave che gli Arisen incontreranno nel corso dell'avventura. Dragon's Dogma 2 è ora in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, e non è stata l'unica novità mostrata da Capcom al PlayStation Showcase. Street Fighter 6, infatti, uscirà il 2 giugno 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC tramite Steam, e il DLC gratuito di Resident Evil 4, Resident Evil 4 VR Mode, arriverà esclusivamente su PlayStation VR 2 per PlayStation 5.

Dragon's Dogma 2 ha inizio in una prigione sotterranea dove, con il cuore preso dal Drago, l'Arisen viene posto su un sentiero per uccidere quel simbolo della distruzione del mondo. Fino a tre misteriosi esseri ultraterreni, noti come Pedine, accompagnano l'Arisen durante il suo viaggio. Le Pedine creano la sensazione di un'esperienza di gioco cooperativa offrendo caratteristiche, abilità e conoscenze uniche acquisite dalle loro esperienze con altri Arisen.

Sia il proprio gruppo di Pedine che i nemici reagiranno in modo dinamico alle azioni sul campo di battaglia, sfruttando gli ultimi progressi del RE ENGINE. Parliamo del seguito di un gioco di grande successo uscito nel 2012, capace di vendere oltre 7,2 milioni di unità in tutto il mondo, oltre a ispirare una serie animata Netflix originale.

Per quanto riguarda Street Fighter 6, invece, è stato mostrato il World Tour, la nuova modalità storia per giocatore singolo che prevede l'interazione con tutti i 18 leggendari Maestri come Chun-Li e Ryu. I giocatori viaggeranno attraverso aree open world personalizzando il proprio avatar e abbinando stili di combattimento e mosse speciali.

Il PlayStation Showcase ha anche mostrato come il controller PlayStation VR2 Sense verrà sfruttato in Resident Evil 4 VR Mode, DLC gratuito in arrivo esclusivamente su PlayStation VR 2 per coloro che possiedono Resident Evil 4 su PlayStation 5.

Capcom è stato solamente uno dei protagonisti del PlayStation Showcase: tra gli altri annunci, infatti, troviamo Metal Gear Solid Delta, la nuova console portatile Project Q, Alan Wake 2, Concord, Spider-Man 2, Marathon, Assassin's Creed Mirage, Ghostrunner 2, Fairgame$ e Destiny 2: La Forma Ultima.