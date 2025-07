Addio a Michael Madsen: icona del cinema di Quentin Tarantino e di GTA

L’attore statunitense Michael Madsen è stato trovato morto all’alba nella sua abitazione di Malibu all'età di 67 anni. A confermare la notizia è stato un portavoce dello sceriffo della contea di Los Angeles, mentre il suo manager, Ron Smith, ha indicato un arresto cardiaco come causa più probabile del decesso.

Madsen era noto al grande pubblico per l’intensa collaborazione con Quentin Tarantino, che lo aveva scelto per ruoli memorabili in film come Le iene, Kill Bill, The Hateful Eight e C’era una volta a... Hollywood. L’attore aveva raggiunto la popolarità internazionale interpretando Mr. Blonde ne Le iene, in una scena entrata nell’immaginario collettivo per il mix di violenza e ironia.

La sua carriera, iniziata nei primi anni '80 dopo un apprendistato teatrale con John Malkovich alla Steppenwolf Theatre Company di Chicago, si era sviluppata tra cinema indipendente e produzioni hollywoodiane. Aveva debuttato in televisione con St. Elsewhere e al cinema con WarGames, per poi affermarsi in pellicole cult come Thelma & Louise, Free Willy, Donnie Brasco, Sin City e La morte può attendere, episodio della saga di James Bond (interpretato da Pierce Brosnan). In totale, il suo nome compare in oltre 300 titoli.

Rest In Peace Michael Madsen, renowned actor and the voice of Toni Cipriani in Grand Theft Auto III. pic.twitter.com/YtxMkw4Iyl — Rockstar Games (@RockstarGames) July 3, 2025

Non tutti sanno, però, che Madsen ha svolto un ruolo di prestigio anche nell'industria dei videogiochi doppiando uno dei personaggi più iconici di Grand Theft Auto. Stiamo parlando di un esponente di spicco della famiglia Leone, Antonio "Toni" Cipriani.

Il personaggio fa la sua prima apparizione in Grand Theft Auto III, occasione nella quale fu doppiato proprio da Michael Madsen. Anche Rockstar Games, infatti, ha salutato l'attore su X con un'immagine del personaggio così come appare nel gioco del lontano 2001.