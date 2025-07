Perdite milionarie e giochi spariti: lo sviluppatore di Dying Light risponde alle voci sui licenziamenti

Techland ha confermato di non aver effettuato licenziamenti nonostante la cancellazione di due giochi in sviluppo e perdite per circa 32 milioni di euro nel 2024. L’attenzione dello studio polacco è ora rivolta a Dying Light: The Beast, previsto per agosto

Vittorio Rienzo di

04 Luglio 2025

Techland

Dying Light 2

pubblicata il, allenel canale Videogames