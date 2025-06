Dying Light: The Beast si presenta con 30 minuti di gameplay e conferma il rilancio della serie

Techland ha mostrato un ampio estratto di gameplay per Dying Light: The Beast durante la Summer Game Fest, accompagnato da dettagli che confermano come questo titolo rappresenti il nuovo capitolo principale della saga. In uscita il 22 agosto 2025 su PC e console di ultima generazione, il gioco punta su un open world dinamico, parkour avanzato e un ciclo giorno/notte che incide sul gameplay

Durante la Summer Game Fest, Techland ha diffuso un video di 30 minuti che mostra le meccaniche di Dying Light: The Beast, titolo atteso da molti appassionati di horror e survival. Originariamente concepito come espansione, il progetto è cresciuto fino a diventare un gioco completo, tanto da essere considerato dalla stessa casa sviluppatrice come il terzo capitolo ufficiale della serie.

Il gameplay evidenzia un mondo aperto ricco di dettagli, con un ciclo giorno/notte che influisce direttamente sulle sfide e sulla strategia di sopravvivenza. Il protagonista, Kyle Crane, deve affrontare orde di zombi e gestire un conflitto interiore tra umanità e bestialità. Il sistema di parkour, uno dei punti di forza della serie, è stato ulteriormente affinato, permettendo movimenti fluidi e acrobazie complesse. A completare l’esperienza ci sono sequenze di guida off-road e un comparto grafico di alto livello, in grado di rendere al meglio l'atmosfera decadente di Castor Woods, l'ambientazione principale.

Il direttore del franchise, Tymon Smektała, ha sottolineato che The Beast rappresenta il progetto più ambizioso realizzato da Techland fino ad oggi. Nel suo Dev Blog, ha spiegato come lo sviluppo abbia richiesto un reset totale per trasformare un'espansione in un gioco autonomo e corposo.

Dying Light: The Beast sarà disponibile dal 22 agosto 2025 su PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S. Chi prenota il gioco riceverà il bundle Hero of Harran, contenente oggetti legati alla storia della saga.

Con questo rilascio, Techland punta a consolidare la posizione della serie tra i titoli di riferimento nel genere survival action open world. Lo farà attraverso tecnologie di ultima generazione come il suo motore Chrome e un'attenzione dettagliata alle dinamiche di gioco.