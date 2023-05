Peter Parker e Miles Morales insieme nel nuovo (lungo) gameplay trailer di Spider-Man 2

Durante il recente showcase di Sony, Insomniac ha mostrato un lungo gameplay trailer del nuovo Marvel's Spider-Man 2. Il rilascio rimane fissato per l'autunno 2023 ed è possibile osservare numerose novità che caratterizzeranno il titolo dedicato al – o meglio ai – Tessiragnatele, incluso il passaggio istantaneo tra i due eroi.

La sequenza si apre nel Queens, quartiere natio di Peter, lasciando intendere che la mappa di gioco abbraccerà una porzione più grande di New York. La prima caratteristica che salta all'occhio sono i poteri del simbionte acquisiti dallo Spider-Man di Parker. Seppur Venom non venga direttamente menzionato o mostrato, il finale del trailer lascia intendere che svolgerà un ruolo importante durante l'avventura.

Ad ogni modo, nel trailer i due Spidey sono sulle tracce del Dottor Curt Connors, alias Lizard, inseguito da Kraven e i suoi cacciatori che fanno la loro prima apparizione nel nuovo capitolo. Nella prima fase si vede Peter Parker utilizzare nuovi poteri legati al parassita che introduce l'iconico costume nero. Subito dopo, il gioco si sposta su Miles Morales: anche il secondo Spider-Man sfoggia nuove abilità unite a quelle già viste nell'ultimo capitolo, incluse elettricità e invisibilità.

Il post sul PlayStation Blog afferma che il passaggio tra i due eroi sarà quasi istantaneo e senza soluzione di continuità durante numerosi momenti della storia. A tal proposito, Insomniac sottolinea che muoversi nella "giungla di cemento" newyorkese sarà molto più veloce ed esaltante rispetto ai precedenti capitoli e mostrerà tutta la potenza dell'SSD di PlayStation 5.

Tuttavia, non è chiaro se sarà possibile trasferirsi da un personaggio all'altro in stile GTA V, o ci saranno fasi specifiche in cui alternare i due eroi. Ciò che invece appare evidente sono le migliorie tecniche che vedono un'illuminazione dinamica più fedele e nuovi effetti particellari. La software house ha anche anticipato che è stato ampliato l'utilizzo dell'audio 3D e del feedback tattile del DualSense per un'esperienza ancora più immersiva.

Come premesso, non è stata ancora condivisa una data di lancio, segno che la stessa Sony preferisce essere prudente e non affrettare i tempi se si rendesse necessaria un'attesa maggiore. Gli sviluppatori, però, hanno chiarito di "essere sulla buona strada per un rilascio in autunno" così come previsto e contano di comunicare una data precisa prossimamente.

Nel frattempo, Sony ha condiviso il resoconto dell'ultimo anno fiscale che vede una crescita dei ricavi pari al 133% per PlayStation su PC. Un contributo importante viene proprio da Marvel's Spider-Man, la cui versione PC rilasciata lo scorso anno ha raggiunto 1,5 milioni di copie vendute.