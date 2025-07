Electronic Arts ricorda l'esistenza di Anthem annunciando la sua chiusura

Dopo un lungo periodo di silenzio operativo a seguito del supporto interrotto già da quattro anni, Anthem, l'ambizioso ma sfortunato sparatutto online sviluppato da BioWare, si avvia verso la sua chiusura definitiva. Electronic Arts ha comunicato che i server del gioco verranno spenti il 12 gennaio 2026, segnando la fine ufficiale di un titolo che, pur con una base tecnica solida, non è mai riuscito a conquistare il pubblico o a mantenere una community attiva nel tempo.

Lanciato nel febbraio 2019, Anthem si inseriva nel genere "looter shooter" con l'intento di competere con titoli affermati come Destiny e The Division. Nonostante un comparto grafico notevole e un sistema di volo apprezzato, il gioco è stato accolto con recensioni miste, penalizzato da scelte di design poco efficaci e da una narrazione poco convincente.

Il supporto attivo al titolo è stato interrotto già nel 2021, e molti osservatori del settore avevano dato per scontato che i server fossero stati spenti di lì a poco. In realtà, Anthem è ancora operativo, è rimasto disponibile per gli abbonati di EA Play e Xbox Game Pass Ultimate fino ad oggi.

Tuttavia, il gioco è stato recentemente rimosso dagli store digitali e non è più possibile acquistare valuta premium, anche se quella già in possesso potrà essere utilizzata fino allo spegnimento dei server. Electronic Arts ha reso noto che Anthem verrà rimosso da EA Play il 15 agosto 2025. Chi possiede una copia del gioco potrà continuare a giocarci fino al gennaio successivo. Dopo quella data, l'esperienza sarà completamente inaccessibile, dato che il gioco non supporta modalità offline.

In una nota allegata all'annuncio, EA ha sottolineato che la chiusura del gioco non comporterà ulteriori licenziamenti, specificando che il team di BioWare, già ridotto a circa 100 sviluppatori, è attualmente impegnato sul prossimo Mass Effect. Un dettaglio che, pur rassicurando sul fronte occupazionale, riporta alla luce le difficoltà di uno studio che in passato ha firmato titoli acclamati come Baldur's Gate, Knights of the Old Republic e l'originale trilogia di Mass Effect.