Switch 2: Nintendo poco trasparente sul supporto al VRR, i test la smentiscono

Nintendo si ritrova sotto i riflettori per la gestione del supporto al VRR (Variable Refresh Rate) con la nuova console Switch 2. Dopo aver inizialmente pubblicizzato la compatibilità della console con i televisori dotati di VRR, l'azienda ha ritrattato ufficialmente, precisando che la funzionalità è disponibile solo in modalità portatile.

L'ammissione è arrivata il 16 maggio, accompagnata da scuse pubbliche per "informazioni non corrette" apparse precedentemente sul sito ufficiale. Tuttavia, alcuni test indipendenti suggeriscono che il dock ufficiale della console sia effettivamente in grado di trasmettere segnale VRR verso i televisori compatibili.

Crediti immagine: Sean Hollister, The Verge

Le prove sono emerse da esperimenti condotti con altri dispositivi handheld, come Steam Deck, Lenovo Legion Go S con SteamOS e Asus ROG Ally X con Bazzite. Come dimostrato da Sean Hollister di The Verge, collegando questi terminali al dock della Switch 2, è stato possibile ottenere output video in 4K a 120Hz con HDR e VRR attivi. I risultati sono stati confermati anche con strumenti open-source come VRRTest, evidenziando una riproduzione fluida di frame intermedi tra 48 e 90 fps.

Nonostante la conferma empirica del funzionamento del VRR via dock, la modalità non è disponibile quando si collega la Switch 2 a una TV. Il motivo? Al momento, Nintendo non ha fornito spiegazioni ufficiali e ha scelto di non commentare la questione. Alcuni analisti, come Rich Leadbetter di Digital Foundry, escludono l'ipotesi di un taglio dell'ultimo minuto, parlando piuttosto di un possibile errore nella comunicazione iniziale.

Anche l'implementazione del VRR in modalità portatile non sembra esente da criticità. Test effettuati proprio da Digital Foundry hanno evidenziato problemi di "judder" in giochi come Cyberpunk 2077 e No Man's Sky, così come irregolarità nei 60 fps teorici di Hitman: World of Assassination. Nonostante ciò, i contenuti promozionali ufficiali di Nintendo continuano a mostrare un funzionamento corretto del VRR in alcune dimostrazioni guidate.

L'intera vicenda si inserisce in un quadro più ampio di complessità tecniche legate al lancio della nuova console. Tra connettività USB-C parzialmente bloccata e problemi di compatibilità con accessori comuni come le webcam, il debutto di Switch 2 sembra segnato da un mix di potenziale hardware e scelte software non del tutto trasparenti.