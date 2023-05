Annunciato Marathon, primo nuovo progetto di Bungie degli ultimi dieci anni

Durante il PlayStation Showcase, Bungie ha presentato Marathon, come un nuovo sparatutto PvP fantascientifico con bottino. Marathon è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC; offrirà inoltre le funzionalità di Cross save e cross-play. La data di uscita del gioco non è ancora stata stabilita.

Insieme all'annuncio, Bungie ha inoltre lanciato il primo trailer CGI che rivela il mondo di Marathon, offre un'anteprima del personaggio del giocatore (il cosiddetto "corridore") e presenta l'audace stile grafico del gioco.

Come sanno i giocatori con qualche anno in più sulle spalle, Marathon è stato il primo sparatutto in prima persona di Bungie, rilasciato nel 1994 quando ha dato i natali a una trilogia. Il nuovo progetto si baserà sullo stesso immaginario, ma sarà molto diverso, configurandosi come un titolo a tutti gli effetti multigiocatore.

Ambientato sul misterioso pianeta di Tau Ceti, Marathon vedrà i giocatori impersonare dei mercenari cibernetici conosciuti come "corridori", progettati per sopravvivere alle difficili condizioni ambientali del pianeta, ed esplorare l'ex-colonia di Tau Ceti. I giocatori potranno avventurarsi (da soli o in squadra di tre persone) alla ricerca di misteriosi manufatti alieni e di armi e pezzi di equipaggiamento da aggiungere alla propria collezione.

Non è l'unico annuncio di Bungie al PlayStation Showcase. Destiny 2: La Forma Ultima concluderà, come da programmi, la saga decennale di Destiny, e vedrà il ritorno di uno dei personaggi più amati, Cayde-6. I dettagli su questo progetto verranno comunicati il prossimo 22 agosto in un evento dedicato a Destiny 2, mentre il suo rilascio potrebbe avvenire nella primavera del 2024. Bungie sta anche lavorando su Matter, che è il vero grosso progetto della software house e che i fan si aspettano possa essere proprio Destiny 3.

Ricordiamo, infine, che Bungie è stata acquisita da Sony, all'interno di un'operazione che le dà modo di stanziare molte risorse finanziarie nello sviluppo di una serie di progetti in parallelo.