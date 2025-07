GTA 7 costerà meno di GTA 6? L'IA potrebbe cambiare tutto, secondo un ex-Rockstar

Obbe Vermeij, ex direttore tecnico di Rockstar Games, ritiene che GTA 7 sarà meno costoso da realizzare rispetto al mastodontico GTA 6, e il merito sarà dell'intelligenza artificiale.

Nel corso di un'intervista con il canale YouTube Kiwi Talkz, Vermeij - figura chiave nello sviluppo della trilogia classica di Grand Theft Auto e di GTA IV - ha riflettuto sui cambiamenti tecnologici che stanno ridefinendo l'industria. A suo avviso, l'uso dell'IA non solo diventerà più diffuso, ma potrebbe automatizzare intere fasi di produzione, portando a una riduzione significativa dei costi.

Vermeij ha illustrato un possibile scenario in cui i contenuti preliminari, come le cutscene, potrebbero essere generati automaticamente. "Basterà descrivere la scena: l'IA genererà i personaggi, i dialoghi e una prima bozza del filmato", ha spiegato. Questo non significherà però la fine del lavoro umano: gli artisti continueranno a occuparsi della parte creativa più sofisticata e a correggere eventuali imperfezioni. Tuttavia, il "grosso del lavoro", secondo Vermeij, sarà progressivamente rimpiazzato.

L'ex sviluppatore ritiene che Rockstar potrebbe adottare un modello produttivo più snello già con GTA 7, che a suo dire vedrà la luce tra circa 15 anni, se si considerano i tempi lunghi impiegati per GTA 6. Secondo lui, non ci sarà mai un gioco più costoso di GTA 6 (è bene sottolineare che non si conosce il costo ufficiale, ma stime parlano di ben 1 miliardo di dollari), proprio perché l'adozione massiccia dell'IA renderà meno necessari team enormi dedicati alla creazione di mappe, ambientazioni e animazioni complesse.

Per questo, nonostante l'uomo continuerà a mettere lo zampino nei videogiochi, Vermeij non esclude la possibilità di licenziamenti su larga scala, causati dalla riduzione del lavoro manuale richiesto. La speranza, ha aggiunto, è che l'IA venga usata non per tagliare posti, ma per rendere più rapido e sostenibile il processo produttivo.

Ovviamente per ora siamo alla chiacchiera da bar, GTA VI non è ancora uscito – non arriverà prima del 26 maggio 2026 – e GTA VII è qualcosa di lontanissimo nel tempo. Ma una cosa è chiara: l'intelligenza artificiale sta già trasformando – e continuerà a trasformare – il modo in cui i videogiochi vengono concepiti, prodotti e vissuti. Purtroppo, facendo verosimilmente morti e feriti.