Metal Gear Solid Delta: il remake next-gen di Snake Eater è ufficiale, ecco il trailer

Come un fulmine a ciel sereno, Konami ha annunciato ufficialmente Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake dell'indimenticabile terzo capitolo della serie action/stealth. Si tratta di una fedele rivisitazione dell'avventura che racconta le origini di Big Boss, progettata da zero per le piattaforme di ultima generazione (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) con l'obiettivo di accogliere i nuovi giocatori e 'coccolare' i fan di vecchia data. Vediamo insieme il primo teaser trailer.

Metal Gear Solid Δ si mostra durante il PlayStation Showcase

Il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater è stato svelato in occasione del PlayStation Showcase, evento digitale con cui Sony Interactive Entertainment ha presentato le prossime novità della line-up di PS5 e PS VR2. Un trailer in CGI rivela le figure di alcuni animali, tra cui quella di un feroce serpente; pochi secondi dopo intravediamo la sagoma di un uomo: è Big Boss. Il filmato si conclude con l'iconico tema musicale del gioco rilasciato nel 2004 su PlayStation 2.

"Nuovi giocatori e fedeli fan potranno rivivere le origini del famoso Big Boss e scoprire come la sua leggenda sia stata forgiata nel corso dell’Operazione Snake Eater", recita il comunicato stampa diffuso da Konami. Qui si legge anche che Metal Gear Solid Delta includerà le voci originali dei protagonisti del terzo capitolo, una "ricca storyline" - che potrebbe subire qualche modifica - e la classica formula di gioco che unisce elementi survival e stealth.

Non mancherà un comparto tecnico completamente rivisitato e adattato alle ultime tecnologie offerte dalle ammiraglie di Sony e Microsoft. Metal Gear Solid Delta arriverà anche su PC e sarà disponibile all'acquisto tramite il marketplace di Steam. Manca ancora una data di uscita.

"Stiamo lavorando duramente affinché Metal Gear Solid Δ: Snake Eater riproponga fedelmente la storia e il design del gioco originale, evolvendo al contempo il gameplay con una grafica straordinaria e una user experience innovativa", commenta il team di sviluppo.

Konami annuncia Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Chi non ha avuto la fortuna di vivere le memorabili esperienze offerte dalla serie Metal Gear Solid potrà presto rimediare grazie ad una nuova collezione rimasterizzata.

Parliamo della Master Collection Vol. 1, la quale includerà i primi tre episodi del franchise:

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

"Infiltratevi nelle basi nemiche, completate furtivamente le missioni e rivivete l'emozionante storia cinematografica propria della serie Metal Gear". Mentre il primo capitolo sarà disponibile nella sua versione originale (PS1, 1998), Sons of Liberty e Snake Eater saranno riproposti in versione rimasterizzata, la stessa che abbiamo già visto nella HD Collection distribuita da Konami su PlayStation 3, Xbox 360 e PlayStation Vita tra il 2011 e il 2012.

In questo caso abbiamo una finestra di lancio: un generico autunno 2023. Anche in questo caso, l'uscita è prevista su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam).