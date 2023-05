Sony, tante novità per PS5 e PS VR2 allo showcase della prossima settimana

Sony ha annunciato un nuovo evento dedicato a PlayStation per la prossima settimana. Durante lo showcase verranno mostrate numerose novità per quanto riguarda PS5 e PS VR2, tra le quali faranno la loro apparizione non solo i titoli già annunciati, ma anche alcuni progetti inediti.

La presentazione si terrà il 24 maggio alle ore 22:00 (per l'Italia) e sarà trasmessa in streaming sia su YouTube che su Twitch. Sony ha sottolineato che verranno forniti aggiornamenti sui titoli già annunciati, non solo first-party, ma anche di terze parti il che probabilmente comprende anche produzioni multipiattaforma.

Ancor più interessante, però, sarà la rivelazione di nuove IP, ovvero titoli non ancora annunciati che vedremo per la prima volta all'evento. Un approfondimento sarà dedicato anche al PS VR2 che al momento gode di una libreria piuttosto contenuta, la quale si compone per la maggior parte di titoli già rilasciati con la prima iterazione del visore.

Difficile dire cos'altro attendere da questo evento, seppur sia probabile che si riveli piuttosto interessante. D'altronde, la cancellazione, ancora una volta, dell'Electronic Entertainment Expo (E3) ha spinto molti publisher e sviluppatori ad inserirsi negli eventi organizzati da aziende come Microsoft o Sony.

"Lo show durerà poco più di un'ora, concentrandosi sui giochi PS5 e PS VR2 in sviluppo dai migliori studi di tutto il mondo. Aspettatevi di dare un'occhiata a diverse nuove creazioni di PlayStation Studios, oltre a giochi affascinanti dei nostri partner di terze parti e creatori indie" si legge nella nota sul Blog di PlayStation.