E3 2023 cancellato, l'evento videoludico per eccellenza getta la spugna

L'edizione 2023 dell'E3, da sempre la principale fiera in ambito videoludico, è stata cancellata. La ESA -Entertainment Software Association – insieme all'organizzazione Reedpop hanno gettato la spugna dopo le defezioni di grandi nomi tra cui Nintendo, Microsoft, Sony, Tencent, SEGA e Ubisoft.

"Si tratta di una decisione difficile per tutti i nostri sforzi e quelli dei nostri partner verso la realizzazione di questo evento, ma abbiamo dovuto fare ciò che è giusto per l'industria e quello che è giusto per l'E3", ha dichiarato Kyle Marsden-Kish, Global VP of Gaming di Reedpop.

"Ci siamo resi conto che le aziende interessate non avrebbero avuto demo giocabili pronte e che le sfide relative alle risorse hanno reso l'essere all'E3 quest'estate un ostacolo che non potevano superare. Per coloro che si sono impegnati per l'E3 2023, ci dispiace non poter mettere in scena la vetrina che vi meritate e che vi aspettate degli eventi di ReedPop".

Non ci sarà quindi alcun E3 2023 dal 13 al 16 giugno al Convention Center di Los Angeles, il primo aperto al pubblico dal 2019 – poi scoppiò la pandemia. La nota stampa prosegue assicurando che ReedPop ed ESA continueranno a lavorare insieme per i futuri eventi E3, ma su questo nutriamo qualche dubbio per almeno due motivi.

Il primo è che le società preferiscono stabilire in autonomia la scaletta delle uscite e delle presentazioni, senza dover sottostare a una data prefissata a cui arrivare con "qualcosa di pronto". Il secondo è che partecipare a questi eventi ha un costo che non tutti sono pronti ad affrontare, ancora meno in un periodo economico complesso come quello attuale.

Le società puntano quindi sempre più su eventi proprietari, mirati, a basso costo e soprattutto in streaming - come dar loro torto. A ogni modo, l'estate videoludica non mancherà di appuntamenti importanti già confermati:

8 giugno: Geoff Keighley's Summer Game Fest

11 giugno: Microsoft Xbox Games Showcase e Starfield Direct

12 giugno: Ubisoft Forward Live

Insomma, per quanto l'E3 sia visto da sempre come un'istituzione, la sua uscita di scena non fermerà l'industria del gaming, afflitta da ben altri problemi. Per cui arrivederci (o addio) all'E3, ma preparatevi comunque a un'estate piuttosto bollente, in tutti i sensi.