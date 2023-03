E3 2023: anche Ubisoft rinuncia alla kermesse. Terrà un evento parallelo a giugno

La lista di assenti all'E3 2023 si allunga: dopo Microsoft (Xbox), Sony (PlayStation) e Nintendo, anche Ubisoft ritira la sua partecipazione alla fiera di Los Angeles. Nonostante i piani iniziali, alla fine la compagnia francese ha scelto di non presenziare alla kermesse annuale dedicata al mondo dei videogiochi. I fan di Assassin's Creed e delle altre produzioni Ubisoft potranno però seguire un evento parallelo, il Forward Live, per scoprire le ultime novità del publisher.

Ubisoft: no all'E3, sì a un nuovo Forward Live a giugno



A febbraio, Ubisoft aveva annunciato ufficialmente la sua partecipazione all'E3 2023, edizione organizzata dall'ESA con la collaborazione di ReedPop - compagnia che gestisce eventi quali il New York Comic Con e il PAX. Di fatto la casa francese è stata la prima grande compagnia videoludica a confermare la propria presenza alla kermesse losangelina ma, come si apprende da un report di VideoGamesChronicle, Ubisoft sembra aver appena cambiato idea.

"L'E3 ha regalato momenti indimenticabili a tutto il settore nel corso degli anni", ha dichiarato un portavoce di Ubisoft ai microfoni di VGC. "Sebbene intendessimo avere una presenza ufficiale all'E3, abbiamo deciso di muoverci in una direzione diversa".

Il publisher ha così annunciato un nuovo evento del suo tradizionale format (Ubisoft Forward Live): si terrà il 12 giugno a Los Angeles, in concomitanza con l'E3. "[...] Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli con i nostri giocatori prossimamente", conclude il portavoce.

Con il dietrofront di Ubisoft, l'E3 perde il suo unico 'grosso' partecipante a soli tre mesi dall'inaugurazione della convention. La società guidata da Yves Guillemot ha sempre supportato la kermesse statunitense e, come fa notare VGC, l'annuncio del suo improvviso ritiro solleva "seri interrogativi" circa la line-up dell'evento organizzato da ESA e ReedPop.

Ricordiamo che l'edizione 2023 della fiera di Los Angeles si svolgerà dal 13 al 16 giugno e si dividerà in due 'parti'. Dal 13 al 15 giugno, sviluppatori, publisher e gli altri professionisti del settore si riuniranno nel Convention Center per gli E3 Business Days. Successivamente, dal 15 al 16 giugno, verranno aperte le porte al pubblico in occasione degli E3 Gamer Days. Gli organizzatori specificano che alcune presentazioni si terranno già dall'11 giugno.