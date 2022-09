E3 2023 tornerà a giugno: date ufficiali e nuovi dettagli sulla kermesse di Los Angeles

Come annunciato lo scorso luglio, l'E3 tornerà il prossimo anno sotto forma di evento fisico. L'ESA (Entertainment Software Association) riporterà la fiera più importante del mondo dei videogiochi al Convention Center di Los Angeles, grazie alla collaborazione di ReedPop, la stessa compagnia che si cela dietro eventi quali il New York Comic Con e il PAX.

Nell'ultimo comunicato sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla fiera losangelina: si terrà nuovamente a giugno e avrà eventi e spazi separati per gli esponenti dell'industria videoludica e per i consumatori. Alcuni publisher terranno delle presentazioni digitali.

E3: la nuova edizione si terrà dal 13 al 16 giugno 2023

La kermesse di Los Angeles è indubbiamente la celebrazione più attesa dagli appassionati di videogiochi; o meglio, lo era. A causa della pandemia di COVID-19, negli ultimi tre anni l'ESA ha dovuto rinunciare all'organizzazione dell'evento in presenza a favore di un format digitale, ottenendo però scarsi risultati. Ecco dunque che, dopo la cancellazione dell'edizione 2022, l'E3 tornerà ad accogliere migliaia di spettatori per presentare le ultime novità a tema gaming.

Come si legge nel comunicato diffuso poche ore fa, l'E3 2023 si svolgerà nuovamente al Convention Center di Los Angeles per due differenti eventi: uno aperto al pubblico, dalla durata di quattro giorni, e uno riservato agli addetti ai lavori della game industry.

I fan di tutto il mondo potranno riunirsi in occasione degli E3 Gamer Days, previsti per il 15 e 16 giugno 2023. Qualche giorno prima - dal 13 al 15 giugno - si terranno invece gli E3 Business Days, che consentiranno a sviluppatori, publisher, giornalisti e altri professionisti di incontrarsi per prendere parte a eventuali meeting e showcase a porte chiuse. Alcune presentazioni legate all'E3 si terranno già dall'11 giugno e saranno organizzate dai partner.

Focalizzandoci sul format dedicato al pubblico, gli E3 Gamer Days si terranno in un'area separata da quella 'business': qui i visitatori potranno provare dal vivo i nuovi titoli presentati in occasione della kermesse o i giochi in dirittura d'arrivo. In tale occasione sarà anche possibile entrare in contatto con sviluppatori, content creator e altre personalità legate al mondo dei videogiochi.

Tutto questo sarà permesso da ReedPop, nuovo alleato dell'ESA per la 'rinascita' della fiera losangelina. "[...] La nostra visione consiste nel riunire l'industria ristabilendo la tradizionale 'settimana dell'E3', riportando quella scintilla e ripristinando il ruolo dell'E3 come evento globale, un momento davvero magico per i creatori e i consumatori di videogiochi", ha dichiarato Kyle Marsden-Kish, Vicepresidente della divisione gaming di ReedPop.

Nei prossimi mesi verranno rivelati ulteriori dettagli sulle realtà che parteciperanno all'E3 2023. Le registrazioni delle testate giornalistiche verranno inaugurate il prossimo dicembre.