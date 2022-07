E3 2023: la fiera di Los Angeles tornerà grazie agli organizzatori del PAX

Dopo un'assenza durata ben tre anni, la più grande manifestazione dedicata al mondo dei videogiochi si appresta a tornare, grazie ad una preziosa partnership. L'E3 tornerà nel Convention Center di Los Angeles nel 2023, come confermato dall'ESA (Entertainment Software Association), che unirà le forze con ReedPop per offrire "un'esperienza fisicale e digitale rivitalizzata".

ReedPop è il nome della compagnia che si cela dietro l'organizzazione di eventi quali il PAX (Penny Arcade Expo), il New York Comic Con e la Star Wars Celebration.

L'E3 tornerà nel 2023 con "annunci tripla-A titanici"

Con la cancellazione dell'edizione 2020 a causa del COVID e l'organizzazione di un evento 'all-digital' nel 2021, neanche quest'anno abbiamo assistito a un evento fisico dell'E3. Fortunatamente tutto cambierà nel 2023, con il ritorno della storica kermesse losangelina.

Il prossimo anno l'Electronic Entertainment Expo accoglierà nuovamente publisher, sviluppatori, giornalisti e content creator al Los Angeles Convention Center. La manifestazione verrà affiancata da una serie di presentazioni digitali - in maniera simile al Summer Game Fest - che permetterà agli spettatori da casa di seguire gli annunci dedicati alle grandi uscite del mercato gaming. A tal proposito, l'ESA ha stuzzicato i fan affermando che l'E3 2023 offrirà "una settimana di annunci tripla-A titanici, anteprime mondiali e l'accesso esclusivo al futuro dei videogiochi".

"Siamo entusiasti di riportare l'E3 come evento fisico con ReedPop, leader mondiale nella produzione di eventi di cultura pop", sono le parole di Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO dell'ESA. "Gli ultimi tre anni hanno confermato che l'E3 riunisce il nostro settore come nessun altro evento". Il comunicato che conferma l'edizione 2023 dell'E3 è stato diffuso poche ore fa, ma mancano ancora le date ufficiali in cui si terrà l'evento.

Sappiamo però che, il prossimo anno, la fiera di Los Angeles si terrà durante la seconda settimana di giugno. L'ESA aprirà le registrazioni entro la fine del 2022. Nel corso dei prossimi mesi verrà svelata la lista degli espositori e ulteriori dettagli sull'evento videoludico.