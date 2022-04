E3 2022 cancellato, la fiera dei videogiochi si prende un anno sabbatico

L'ESA - Entertainment Software Association - alza bandiera bianca: l'E3 2022 non si farà, in nessuna forma. La più grande fiera del mondo dei videogiochi, tradizionale appuntamento annuale che in quel di Los Angeles riunisce il gotha del mondo del gaming, tornerà nel 2023. Cancellata l'edizione 2020 in un mondo ancora scosso per la pandemia di COVID-19, l'E3 2021 si era svolto con un format digitale. Nel 2022 non ci sarà nemmeno quello.

"Avevamo già annunciato che l'E3 non si sarebbe tenuto dal vivo nel 2022 a causa dei continui rischi per la salute legati al COVID-19. Oggi annunciamo che nel 2022 non ci sarà nemmeno l'E3 in versione digitale", recita una nota dell'ESA. "Dedicheremo tutte le nostre energie e risorse per offrire un'esperienza E3 fisica e digitale rivitalizzata la prossima estate".

In un mondo che dopo due anni di emergenza fa le prove di convivenza con il virus, seppur in ordine sparso (si passa dai lockdown asiatici al termine dello stato di emergenza in Italia), il mondo delle fiere legato all'intrattenimento e alla tecnologia si muove ancora con i piedi di piombo: dopo il CES e il Mobile World Congress di Barcellona in presenza, seppur con molte defezioni e a ranghi ridotti, l'E3 sceglie la via dell'anno sabbatico, ma parlare solo di prudenza sarebbe riduttivo.

Se è vero che la scorsa settimana si è tenuta la Game Developers Conference di San Francisco, da cui si vocifera molti professionisti dell'industria siano usciti con la positività al COVID-19, rimane evidente che sempre più aziende del settore stiano optando per tenere dei propri eventi online, da Nintendo con i Direct a Sony con gli State of Play.

Se tutto andrà bene, l'E3 tornerà nel 2023 riprendendo le redini della scena videoludica, ma affinché ciò avvenga dovrà essere supportato dai publisher e rendersi economicamente sostenibile. Nel frattempo, c'è chi prova a colmare il vuoto: Geoff Keighley ha prontamente confermato che a giugno si terrà la Summer Game Fest.