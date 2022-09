Controller Xbox Wireless in offerta su Amazon (-19%) e altri sconti gaming

Controller Xbox in offerta. La promozione riguarda tutti i colori: scegliete il vostro preferito!

Per la prima volta dal lancio (avvenuto due anni fa) Xbox Series X è disponibile in volumi su Amazon.

Sotto la scocca di Xbox Series X troviamo un potente SoC progettato con la collaborazione di AMD: parliamo di un processore con 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread - oppure 3,66 GHz con SMT. La CPU è affiancata da una GPU basata su architettura RDNA 2, anch'essa personalizzata, grazie alla quale Series X può raggiungere i suddetti 12 TFLOPS. Presente anche il supporto al ray tracing accelerato via hardware.

Anche Xbox Series S è disponibile all'acquisto su Amazon. La 'piccola' console next-gen viene venduta a un prezzo consigliato di 267 euro o, in alternativa, a 24,99 euro al mese per 24 mesi con Xbox All Access, offerta che include un abbonamento di 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate.

Parte il pre-order di questa bellissima Nintendo Switch (nuovo modello OLED) edizione speciale Pokémon Scarlatto & Violetto.

Ottimi prezzi anche per i videogiochi Splatoon 3 per Nintendo Switch e F1 22 per PlayStation 5.

Interessante anche questa postazione racing, prezzo quasi dimezzato.