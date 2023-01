E3 2023: l'evento in presenza si farà, ma senza Xbox, PlayStation e Nintendo

Il 2023 sarà l'anno del ritorno dell'E3 (Electronic Entertainment Expo) di Los Angeles, la più importante fiera dedicata al mondo dei videogiochi. Dopo aver cancellato l'edizione 2022 - rinunciando anche al format digitale - la kermesse tornerà quest'anno con il primo evento in presenza in quattro anni, grazie alla collaborazione tra l'ESA e ReedPop, noto organizzatore di fiere quali il PAX, il New York Comic Con e la Star Wars Celebration.

Un ritorno che non sarà poi tanto 'glorioso', a giudicare dalle ultime indiscrezioni. Sembra infatti che nessuno dei tre grandi produttori di console prenderà parte alla prossima edizione dell'E3.

E3 2023 senza i tre 'big' della game industry, secondo IGN

Dal 13 al 16 giugno 2023 , la città di Los Angeles ospiterà nuovamente il più grande evento gaming dell'anno, aperto sia ai grandi publisher che ai consumatori.

Stando a un report esclusivo di IGN US, Microsoft (Xbox), Sony (PlayStation) e Nintendo non saranno presenti all'E3 2023 con i relativi brand gaming; questa informazione sarebbe stata confermata da "diverse fonti interne", a detta della testata americana. Ciò significa che nessuno dei tre produttori avrà una propria press conference sul palco dell'E3, né un proprio stand espositivo nello showfloor del Convention Center di Los Angeles.

Per quanto riguarda Microsoft e Xbox, la casa di Redmond ha recentemente annunciato che quest'estate tornerà a Los Angeles per il suo "Showcase annuale", senza tuttavia specificare se lo Showcase in questione farà parte dell'organizzazione dell'E3 o se - con più probabilità - si tratterà di un evento separato. L'ultima conferenza Xbox organizzata 'dal vivo' al Microsoft Theatre di L.A. risale al 2019, prima della pandemia di COVID-19.

In ogni caso, pochi giorni fa Phil Spencer è stato intervistato dalla stessa IGN e ha potuto svelare qualche dettaglio in più sulla press conference estiva di Xbox. Questa verrà organizzata in un momento "conveniente per la stampa e per i consumatori", il che significa che è altamente probabile che lo Showcase si svolgerà in contemporanea con l'E3.

Phil Spencer ha inoltre sottolineato che Xbox continua a supportare 'pubblicamente' l'E3 - del resto, Xbox fa parte del consiglio di amministrazione dell'ESA, organizzatore della fiera, come ricorda lo stesso Spencer. "L'E3 è, per me, uno dei momenti fondamentali del gaming. Adoro l'idea di andare a Los Angeles, dove sono riunite tante persone, dove è possibile vedere tante nuove cose e incontrare le personalità dell'industria (videoludica) [...]. Voglio assolutamente che questo continui", ha dichiarato il CEO di Microsoft Gaming ai microfoni di IGN US.

Ci sono molti meno dubbi sull'assenza di Sony e PlayStation. Il colosso giapponese aveva ritirato la sua partecipazione alla fiera di Los Angeles già nel 2019, a causa di presunti disaccordi con l'ESA. Tuttavia, al momento non sappiamo se a giugno assisteremo ad un evento separato.

Nintendo, invece, è sempre stata presente al Convention Center di Los Angeles con il suo spazio espositivo, pur organizzando in separata sede il suo evento digitale (Nintendo Direct) nei giorni dell'E3. Non abbiamo ancora conferma di un Direct previsto per il mese di giugno e IGN suggerisce che la casa di Kyoto non parteciperà in alcun modo alla kermesse losangelina.

I rappresentati di Nintendo, Sony e Microsoft non hanno voluto commentare il report di IGN US e lo stesso vale per i portavoce dell'ESA (Entertainment Software Association).