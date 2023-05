Assassin's Creed Mirage: Ubisoft svela il primo trailer gameplay e la data di uscita

Tra i numerosi titoli mostrati al PlayStation Showcase di ieri sera figura anche Assassin's Creed Mirage, prossimo capitolo della fortunata saga Ubisoft che, lo scorso novembre, ha compiuto ben 15 anni. Vediamo finalmente in azione Basim Ibn Is'haq, personaggio apparso per la prima volta in Valhalla che assume ora il ruolo di protagonista. In occasione dell'evento Sony, il produttore francese ha inoltre svelato la data di uscita del gioco per PC, console e cloud (Amazon Luna).

Assassin's Creed Mirage debutterà il prossimo 12 ottobre

Dopo aver assistito alla presentazione di Mirage lo scorso settembre - avvenuta tramite uno spettacolare filmato in CGI - accogliamo il primo trailer gameplay dedicato al nuovo Assassin's Creed. La location del prossimo capitolo è Baghdad, città pulsante di vita che, con la sua verticalità, permetterà ai giocatori di scatenare la propria fantasia durante le fasi di parkour e nei combattimenti. A tal proposito, una delle principali novità risiede proprio nel combat system.

Tra le abilità inedite di Basim troviamo infatti quella che il team di sviluppo chiama 'Concentrazione dell'Assassino'. "Uno degli Assassini più agili e pieni di risorse nella storia del franchise, il singolare stile di gioco di Basim enfatizza la furtività e le letali tecniche di assassinio, con nuove abilità come la Concentrazione dell'Assassino, che gli permette di selezionare e assassinare più nemici di seguito", spiegano gli sviluppatori di Ubisoft nel comunicato ufficiale.

Possiamo vedere questa nuova meccanica nel trailer presentato al PlayStation Showcase: Basim prende di mira alcune guardie e, in pochi istanti, le elimina istantaneamente esibendosi in una danza letale in cui alterna l'utilizzo della lama celata a quello della spada.

Sul PlayStation Blog, Maïté Hayet di Ubisoft approfondisce quanto mostrato nel trailer di Mirage, focalizzandosi in particolar modo sulle meccaniche parkour: "Molti elementi dei giochi precedenti stanno per tornare, come l'oscillazione attorno agli angoli, la possibilità di scavalcare gli oggetti e gli 'ascensori' per raggiungere rapidamente un terreno più elevato [...]".

Un'altra grande novità riguarda la localizzazione: Assassin's Creed Mirage è il primo gioco della serie ad essere tradotto e doppiato in lingua araba. Nella versione originale (inglese), Lee Madjoub presterà la sua voce a Basim Ibn Is'haq, mentre Eyad Nassar è il doppiatore scelto per la versione araba. Nel cast troviamo anche l'attrice Shohreh Aghdashloo (La casa di sabbia e nebbia), la quale interpreterà il personaggio di Roshan, mentore di Basim negli Occulti.

Assassin's Creed Mirage è ora disponibile per il pre-ordine su PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e anche su Amazon Luna. Il gioco debutterà in tutto il mondo il 12 ottobre 2023, in formato standard, nella Deluxe Edition e nella Collector's Case. Gli utenti che effettueranno il pre-ordine riceveranno al lancio un'esclusiva missione bonus intitolata 'I quaranta ladroni' e ispirata alla storia di Alì Babà.