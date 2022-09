Assassin's Creed Mirage e non solo: il futuro della serie tra Red, Hexe, Infinity e Jade

Ubisoft ha svelato il futuro di Assassin's Creed durante la conferenza Ubisoft Forward che si è tenuta sabato sera. La serie, che ha venduto oltre 200 milioni di copie dal 2007 a oggi, si prepara ad accogliere non uno ma diversi nuovi giochi, a partire dal tanto chiacchierato Assassin's Creed Mirage. In uscita nel 2023, Mirage ci porterà nella Baghdad del IX secolo. Come da indiscrezioni, il gioco ci narrerà le origini di Basim Ibn Is'haq, l'Occulto introdotto in Assassin's Creed Valhalla.

"Più breve e maggiormente incentrato sulla storia rispetto ai recenti giochi della serie, Assassin's Creed Mirage è ambientato 20 anni prima degli eventi narrati in Assassin's Creed Valhalla. I giocatori conosceranno un Basim diciassettenne alle prese con visioni da incubo e una vita da astuto ladruncolo di strada. Fortunatamente per Basim, gli Occulti (inclusa la sua mentore Roshan) ne intuiscono il potenziale e lo aiutano a lasciare Baghdad e raggiungere la fortezza degli Occulti di Alamut. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili".

La software house definisce il titolo un "tributo ai primi capitoli di Assassin's Creed" e un "omaggio alle radici della serie". Esplorando Baghdad, Basim potrà ricevere contratti e potenziamenti da una rete di studi degli Occulti in sparsi per tutta la città, ottenere indizi sui bersagli ed eliminarli con assassinii rapidi.

Naturalmente il vantaggio maggiore a disposizione di un Assassino è l'abilità nell'arrampicarsi e, con il ritorno della serie a un'estesa ambientazione urbana, Basim dovrà saltare tra i tetti, scalare alte torri e fuggire di corsa dalle guardie in quattro diversi distretti di Baghdad. Quando non è possibile ottenere informazioni tramite gli indizi, Basim potrà sfruttare l'aquila Enkidu per studiare la situazione e segnare i nemici che l'Assassino dovrà eliminare furtivamente.

Assassin's Creed Mirage verrà pubblicato nel 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Amazon Luna e sarà anche disponibile su PC con l'abbonamento a Ubisoft+. Ci sarà anche una Deluxe Edition, che include il gioco base, un artbook digitale, una colonna sonora digitale e il Pacchetto Deluxe contenente un completo ispirato a Prince of Persia, livree per aquila e cavalcatura, armi e altro ancora.

Chi vorrà vuole l'esperienza definitiva di Assassin's Creed Mirage potrà prenotare la confezione da collezione, che include tutti i contenuti della Deluxe Edition più una statuetta da 32 cm di Basim, uno Steelbook esclusivo dal design scelto dai fan, un mini-artbook, una replica della spilla di Basim, una mappa di Baghdad e una selezione di brani della colonna sonora del gioco.

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED.#AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

La seconda novità della serie si chiama "Assassin's Creed Codename RED", un gioco in sviluppo presso Ubisoft Quebec (i creatori di Odyssey e Syndicate) con il Creative Director Jonathan Dumont. Il gioco sarà la prossima evoluzione dello stile GdR a mondo aperto di Assassin's Creed e porterà i giocatori nel tanto atteso Giappone feudale. Dopo Assassin's Creed Codename RED ci sarà Assassin's Creed Codename HEXE, in sviluppo presso Ubisoft Montreal, con Clint Hocking come Creative Director.

Sia RED che HEXE faranno parte di Assassin's Creed Codename INFINITY, un hub che collegherà i giocatori in vari tipi di esperienze di Assassin's Creed, vecchie e nuove. INFINITY riporterà anche il multigiocatore in Assassin's Creed con un'esperienza a parte che, secondo indiscrezioni, è accompagnata dal nome in codice "Invictus".

We work in the dark...



That's all we can say for now about Assassin’s Creed Codename HEXE.#AssassinsCreed pic.twitter.com/01YM9uXtr8 — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Per quelli che vogliono Assassin's Creed sempre a portata, inoltre, arriverà Assassin's Creed Codename JADE, un GdR di azione e avventura di alto profilo per dispositivi mobile ambientato nell'antica Cina. Questo episodio gratuito permetterà ai giocatori di crearsi un personaggio e scoprire un'avvincente storia a parte.

Take Assassin's Creed everywhere you go with Assassin's Creed Codename JADE, a AAA RPG action-adventure game for mobile devices set in ancient China.#AssassinsCreed pic.twitter.com/MykzIZdoHR — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Per finire, oltre all'annuncio di un'espansione gratuita per Valhalla, Assassin's Creed Valhalla: The Last Chapter, in arrivo entro l'anno, c'è stato un aggiornamento sulla serie live-action di Assassin's Creed prodotta da Ubisoft Film & Television e Netflix. A capo dell'adattamento ci sarà lo showrunner Jeb Stuart (Vikings: Valhalla, Die Hard). Ubisoft e Netflix stanno collaborando anche per sviluppare un gioco di Assassin's Creed in esclusiva per la piattaforma, a cui si aggiungeranno produzioni come Valiant Hearts 2 e Mighty Quest.