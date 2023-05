Concord arriva nel 2024 su PC e PS5: ecco il gioco dell'ultima acquisizione dei PlayStation Studios

Durante il PlayStation Showcase delle scorse ore, l'ultima acquisizione dei PlayStation Studios, Firewalk Studios, ha annunciato Concord. Il breve teaser trailer mostra un'astronave solitaria che attraversa lo spazio, mentre una voce pronuncia un conto alla rovescia verso la velocità di curvatura. Nel mentre si vede lo scenario della nave, in cui risalta un'arma e la bruciatura di uno sparo.

Un post sul blog di PlayStation riporta che Concord è uno sparatutto in prima persona multiplayer PvP, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. Nel post si afferma che il team è al lavoro sullo sviluppo e che svelerà il gioco in ogni suo aspetto "prima del lancio del prossimo anno".

Concord arriverà nel 2024 su PlayStation 5 e PC, ancora non c'è una data precisa, segno che il lavoro è ancora ben lontano dall'essere completato.