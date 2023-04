Sony acquisisce Firewalk Studios: nuovo multiplayer AAA in arrivo

Con un post sul proprio blog, Sony ha annunciato l'acquisizione di Firewalk Studios, sviluppatore nato sotto l'egida di ProbablyMonsters. Si tratta di uno studio impegnato nella realizzazione di un gioco tripla A multiplayer che già da anni collabora con la casa giapponese e adesso entra a far parte dei PlayStation Studios.

Probabilmente in pochi conosceranno Firewalk Studios. D'altro canto, è uno studio fondato solo nel 2018, ma che raccoglie alcuni dei maggiori talenti del settore specializzati in esperienze multiplayer. Tra questi appaiono Ryan Ellis, direttore creativo di Destiny, ed Elena Siegman, produttrice di Guitar Hero II, Bioshock Infinite e alcune pubblicazioni di Destiny.

"Costruire un nuovo studio su larga scala è stato un compito incredibilmente esaltante e inesorabilmente scoraggiante. Fortunatamente siamo stati supportati da grandi partner in tutto - ProbablyMonsters ci ha aiutato ad accelerare la creazione dello studio, e Sony ha supportato il nostro progetto e la nostra visione creativa fin dall'inizio" ha commentato Tony Hsu, a capo del nuovo studio. "Oggi facciamo il passo successivo naturale, ci uniamo ai PlayStation Studios".

Lo studio, inoltre, ha accolto personalità che spaziano in ogni ambito del multiplayer: tra gli sviluppatori vi sono appassionati di Left 4 Dead, così come fanatici degli MMO o dei più tradizionali sparatutto online. In sintesi, una realtà che unisce ogni sfumatura dei giochi basati sull'interazione tra giocatori.

Naturalmente, l'unione ai PlayStation Studios non è casuale, ma frutto di una collaborazione già in corso per lo sviluppo di un nuovo titolo. Il gioco non è stato ancora annunciato, ma non è da escludere che si tratterà di un'esclusiva PlayStation, almeno sul fronte console.

In passato, infatti, Sony ha dichiarato che le esclusive sarebbero state divise in due categorie. Laddove le esperienze single player sarebbero arrivate con almeno un anno di anticipo sull'ammiraglia di casa, nel caso dei live-service Sony vorrebbe che le uscite fossero in contemporanea tra PlayStation e PC.