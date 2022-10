Sony conferma che i titoli first-party arriveranno almeno un anno dopo su PC

In una recente intervista con Julien Chièze, il capo di PlayStation Studios Hermen Hulst ha spiegato che i titoli first-party della casa arriveranno almeno un anno dopo su PC. Questo esclude i titoli live-service, che arriveranno subito su PC, ma non vuol dire che tutti i titoli in esclusiva per la piattaforma Sony arriveranno anche sulla controparte.

L'arrivo di diverse esclusive PlayStation su PC ha entusiasmato numerosi giocatori e accresciuto la platea di Sony. È lo stesso Hulst nell'intervista a confermare la soddisfazione dell'azienda nell'aver reso disponibili i propri prodotti ad un pubblico più ampio.

"È stato davvero bello per i team vedere le loro meravigliose creazioni rilasciate anche su PC…ci sono più giocatori e questo è davvero utile. Penso che andando avanti vedremo almeno un anno tra l'uscita del gioco e l'arrivo sulla piattaforma PC, con l'eccezione dei titoli live-service" ha dichiarato Hulst.

In sostanza, il dirigente si riferisce ai titoli single-player come tutti quelli portati fino ad ora su PC come Horizon Zero Dawn, che ha rappresentato il titolo di esordio, fino a Marvel's Spider-man, l'ultimo approdato lo scorso agosto su PC. Sony, inoltre, ha già anticipato che a questi si aggiungeranno 10 nuovi titoli, tra cui Sackboy: A Big Adventure ufficialmente rivelato alcuni giorni fa.

Situazione completamente diversa per i titoli live-service, ovvero quei prodotti che ruotano intorno alle funzionalità multiplayer. "Sono di natura un po' diversa perché vuoi una comunità davvero forte, un impegno forte da subito, nel momento in cui vai online. Quindi nel caso delle nostre offerte di servizi live potremmo effettuare lanci in contemporanea tra PlayStation e PC" ha spiegato Hulst.

Non è ben chiaro a quali titoli si riferisse Hulst, ma attualmente sappiamo che ci sono diversi progetti multiplayer che potrebbero arrivare in contemporanea su entrambe le piattaforme. Tra questi vi è una versione multigiocatore di The Last of Us e una di Horizon Zero Dawn.