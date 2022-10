Sackboy: A Big Adventure, titolo di lancio per PS5, arriva su PC

Sony ha annunciato l'arrivo di Sackboy: A Big Adventure su PC. Il titolo è già disponibile al preordine su Steam ed Epic Games Store al prezzo di 59,99 euro con data d'uscita fissata per il prossimo 27 ottobre.

Un post sul PlayStation Blog ha rivelato anche tutti i dettagli relativi al titolo. Coloro che procederanno al preordine otterranno i costumi di alcuni personaggi provenienti da altre IP di successo della piattaforma Sony che sono: Connor di Detroit: Become Human, Jin da Ghosts of Tsushima, Deacon di Days Gone e Sam Porter Bridge di Death Stranding. A questi, si aggiungono diverse emote a tema.

L'edizione per PC, inoltre, includerà numerose opzioni grafiche esclusive. Tra queste spiccano senza dubbio il supporto al DLSS 2 di NVIDIA e il VRR, con la possibilità di impostare il target del framerate a 120 fps anche a risoluzione 4K. In generale, sembra che gli sviluppatori abbiano rivisto l'aspetto tecnico per offrire un impatto visivo maggiore in grado di sfruttare al meglio la potenza dei PC.

Sony, inoltre, sottolinea il supporto a una vasta da gamma di rapporti di visualizzazione, tra cui il 21:9. Non è chiaro se saranno compresi anche i più rari monitor 32:9, ma considerando che Marvel's Spider-man offre questa possibilità, è lecito pensare che anche il titolo dedicato all'eroe di lana faccia lo stesso.

Saranno supportati i salvataggi in cloud per entrambi i client (Steam ed EGS) e l'utilizzo del nuovo controller DualSense che sfrutterà tutte le feature immersive già collaudate su PS5.

Vi lasciamo quindi ai requisiti rilasciati sul blog di PlayStation che non risultano troppo stringenti. Come specificato dalla software house, gli sviluppatori si sono concentrati per estendere l'esperienza al maggior numero di giocatori possibile, a prescindere dalla macchina in loro possesso.