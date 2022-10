Google Stadia: giocatori 'più interessati a save game che ai rimborsi'

I giocatori di Cyberpunk 2077 stanno chiedendo allo sviluppatore del gioco, CD Projekt RED, di rendere disponibili i file di salvataggio della versione Stadia in modo da poterli caricare sul cloud e utilizzare con le altre versioni del gioco. L'RPG ad ambientazione cyberpunk è disponibile su Stadia da diverso tempo, il che ha portato molti giocatori ad andare molto avanti nella progressione. Con l'annuncio della fine del servizio Google Stadia tutti questi progressi rischiano di andare perduti per sempre.

"CD Projekt RED per favore puoi rendere disponibili i salvataggi sul cloud anche per la versione Stadia? Mi interessa più il mio salvataggio che un rimborso", si legge in un post su reddit. Secondo le risposte al thread, anche altri giocatori la pensano allo stesso modo, mentre alcuni hanno suggerito un workaround, anche se di non facile applicazione. Utilizzando Google Takeout, un servizio che consente di recuperare dati dalle piattaforme Google, alcuni giocatori sembrano essere stati in grado di scaricare i propri file di salvataggio e importarli nelle versioni Steam e GoG del gioco.

Cyberpunk 2077 sta recentemente vivendo una seconda vita grazie alla risoluzione di diversi bug e agli ultimi contenuti di aggiornamento, oltre al nuovo anime Edgerunners su Netflix. Non è chiaro quanti giocatori di Cyberpunk 2007 ci siano su Stadia, ma non essere in grado di accedere ai salvataggi con centinaia di ore di giocato può essere senza dubbio sconvolgente.

Quando Phil Harrison di Google ha annunciato la chiusura del servizio Stadia ha promesso una pioggia di rimborsi per tutti gli utenti che hanno acquistato hardware o software per la piattaforma. Nelle ore successive Stadia è stato progressivamente chiuso e, nel momento in cui scriviamo, non è più possibile accedere neanche allo Stadia Store (qui dettagli).

I problemi con i progressi di gioco riguardano anche altri giochi oltre Cyberpunk 2077. Dato che Google non metterà più a disposizione i servizi di cross-saving, ad esempio, i giocatori di Destiny 2 su Stadia non potranno più portare avanti la progressione del proprio personaggio sulle altre piattaforme come abbiamo visto qui.